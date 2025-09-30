Качественный аромат никогда не выйдет из моды, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Парфюм не только придает уверенности в себе, но и подчеркивает индивидуальность и даже способен влюбить в себя.

Эксперты уже определили несколько лучших фаворитов, на которые надо обязательно обратить внимание этой осенью?

Какие духи выбрать женщине осенью?

Dior, Miss Dior Essence

Новинка из культовой линии Miss Dior наполнена запахом жасмина, что переплетается с ароматом джема из ягод и ежевики. Композицию удачно окутывает древесная база.



Изысканные духи на осень / Фото Pinterest

Gucci, Flora Gorgeous Gardenia Intense

Эта версия аромата уже насыщенная и концентрированная. Парфюм на старте раскрывается цитрусовыми, букетом из гардении и гедиона, раскрываясь древесной сандаловой базой.



Gucci, Guilty Absolu de Parfum Pour Homme & Pour Femme

Бренд создал дуэт ароматов для него и для нее. Версия Pour Homme сочетает в себе ноты флердоранжа, крепкий ром, бобы тонка, красный перец чили, ваниль и кожу. Духи Pour Femme сочетают в себе микс ежевики, розового перца, розы, пачулей и амбры.



Givenchy, L'Interdit Parfum

Новый парфюм открывается благоуханием белых цветов туберозы и жасмина, которые дополняет нежная нота мимзы, груша, яблока и горький миндаль. В конечной ноте сочетаются пачули и ветивер.



Guerlain, Floraboom Absolus Allegoria

Концентрированная версия духов окутана запахом туберозы и мирабилиса на базе из сандала и пачулей. Этот аромат очаровывает сразу с первого вдоха.



Парфюм Les Infusions De Figue от Prada имеет невероятный запах мандарина, инжира и гальбанума, пишет Marie Claire. Аромат идеально подойдет для тех женщин, которые хотят выделяться среди всех.



Какие ароматы подойдут каждой женщине?