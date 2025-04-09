Які парфуми коштують як 40 квартир у Києві: ви будете шоковані
- Парфуми Shumukh The Spirit of Dubai вартістю 1,3 мільйона доларів є найдорожчими у світі.
- Флакон парфумів містить 3 літри аромату.
Парфуми Shumukh The Spirit of Dubai вважаються найдорожчими у світі. Їхня вартість складає майже 1,3 мільйона доларів.
Розробка цих парфумів тривала приблизно 3 роки. Загальна кількість випробувань цього аромату сягнула – 494 разів, пише 24 Канал з посиланням на SHUMUKH.
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Як пахнуть найдорожчі парфуми у світі
Цей парфум поєднує 7 основних символів Дубаю:
- ремесло пошуку перлів;
- арабські коні;
- соколине полювання;
- троянди;
- розкіш;
- арабська гостинність;
- характеристику Дубая як міста майбутнього.
Довідка: Shumukh перекладається з арабської як "заслуговує найвищого".
Зберігається цей аромат на стійці заввишки 1,97 метра. Загалом у флаконі 3 літри парфумів. Він інкрустований перлами, топазом, 3 571 діамантом (вони загалом важать 38,55 карата), 18-каратним золотом (загалом 2 479,26 грама) і чистим сріблом (5 892,88 грамами).
Як виглядають найдорожчі парфуми у світі / Фото SHUMUKH
Цікаво! Парфуми Shumukh увійшли у книгу рекордів Гіннеса через свою унікальність.
Цей аромат може зберігатись на шкірі протягом 12 години. Деякі його ноти:
- мускус;
- пачулі;
- іланг-іланг;
- ладан;
- амбра;
- сандалове дерево;
- бурштин;
- турецька троянда.
Флакон парфумів Shumukh поруч з розробником Асгаром Адамом Алі (Аль-Аттар) / Фото SHUMUKH
Зверніть увагу! Цей парфум підходить як жінкам, так і чоловікам.