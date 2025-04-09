Какие духи стоят как 40 квартир в Киеве: вы будете шокированы

Духи Shumukh The Spirit of Dubai считаются самыми дорогими в мире. Их стоимость составляет почти 1,3 миллиона долларов.

Разработка этих духов длилась примерно 3 года. Общее количество испытаний этого аромата достигло – 494 раз, пишет 24 Канал со ссылкой на SHUMUKH.

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Как пахнут самые дорогие духи в мире

Этот парфюм сочетает 7 основных символов Дубая:

ремесло поиска жемчуга;

арабские лошади;

соколиная охота;

розы;

роскошь;

арабское гостеприимство;

характеристику Дубая как города будущего.

Справка: Shumukh переводится с арабского как "заслуживающий наивысшего".

Хранится этот аромат на стойке высотой 1,97 метра. Всего во флаконе 3 литра духов. Он инкрустирован жемчугом, топазом, 3 571 бриллиантом (они в целом весят 38,55 карата), 18-каратным золотом (всего 2 479,26 грамма) и чистым серебром (5 892,88 граммами).



Как выглядят самые дорогие духи в мире / Фото SHUMUKH

Интересно! Духи Shumukh вошли в книгу рекордов Гиннеса из-за своей уникальности.

Этот аромат может сохраняться на коже в течение 12 часов. Некоторые его ноты:

мускус;

пачули;

иланг-иланг;

ладан;

амбра;

сандаловое дерево;

янтарь;

турецкая роза.



Флакон духов Shumukh рядом с разработчиком Асгаром Адамом Али (Аль-Аттар) / Фото SHUMUKH

Обратите внимание! Этот парфюм подходит как женщинам, так и мужчинам.