Какие духи стоят как 40 квартир в Киеве: вы будете шокированы
- Духи Shumukh The Spirit of Dubai стоимостью 1,3 миллиона долларов являются самыми дорогими в мире.
- Флакон духов содержит 3 литра аромата.
Духи Shumukh The Spirit of Dubai считаются самыми дорогими в мире. Их стоимость составляет почти 1,3 миллиона долларов.
Разработка этих духов длилась примерно 3 года. Общее количество испытаний этого аромата достигло – 494 раз, пишет 24 Канал со ссылкой на SHUMUKH.
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Как пахнут самые дорогие духи в мире
Этот парфюм сочетает 7 основных символов Дубая:
- ремесло поиска жемчуга;
- арабские лошади;
- соколиная охота;
- розы;
- роскошь;
- арабское гостеприимство;
- характеристику Дубая как города будущего.
Справка: Shumukh переводится с арабского как "заслуживающий наивысшего".
Хранится этот аромат на стойке высотой 1,97 метра. Всего во флаконе 3 литра духов. Он инкрустирован жемчугом, топазом, 3 571 бриллиантом (они в целом весят 38,55 карата), 18-каратным золотом (всего 2 479,26 грамма) и чистым серебром (5 892,88 граммами).
Как выглядят самые дорогие духи в мире / Фото SHUMUKH
Интересно! Духи Shumukh вошли в книгу рекордов Гиннеса из-за своей уникальности.
Этот аромат может сохраняться на коже в течение 12 часов. Некоторые его ноты:
- мускус;
- пачули;
- иланг-иланг;
- ладан;
- амбра;
- сандаловое дерево;
- янтарь;
- турецкая роза.
Флакон духов Shumukh рядом с разработчиком Асгаром Адамом Али (Аль-Аттар) / Фото SHUMUKH
Обратите внимание! Этот парфюм подходит как женщинам, так и мужчинам.