В частности, этом году в тренде разнообразные прически с аксессуарами. Также в моде собранные волосы, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Какие прически сейчас в моде

С бантами

В моду вернулись банты. Причем, чем они больше и креативнее, тем лучше.

Чтобы сделать такую прическу, сначала нужно накрутить волосы. Затем необходимо взять 2 прядки с обеих сторон и закрепить их. В качестве аксессуара, на полученный хвостик нацепляем бант.

С повязками

Даже самая простая прическа выглядит стильно, если добавить повязку. Главное – подобрать этот аксессуар, в соответствии с цветотипом.

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Гладко зачесанная коса

Сейчас в тренде различные типы косичек. В том числе гладкие и тугие.

Обратите внимание! Такую прическу нужно делать осторожно. Слишком сильное затягивание волос может негативно на них повлиять.

Пучки

В моде различные пучки. Как простые варианты, так и гораздо более сложные. Главное преимущество этой прически – практичность.

Прически с чрезмерным объемом

Создать такой объем можно различными методами. В том числе с помощью специальных средств.

К слову! Небрежность в прическе сейчас в моде. Например, трендовым является короткий боб, который совсем не нуждается в укладке.