Меган предпочитает сдержанные ногти небольшой длины. Цвет ее покрытия довольно нейтральный, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какой маникюр у Меган Маркл

Недавно Маркл запустила собственное шоу, которое получило название "С любовью, Меган". Благодаря этой передаче, зрители смогли детально рассмотреть детали образа герцогини. В частности и ее маникюр.

Сейчас на ногтях Маркл – розово-белое покрытие. Такого эффекта удалось достичь через наслоение лаков таких оттенков:

CND Satin Slippers;

CND Romantique.

Форма ногтей, которую выбирает Меган, напоминает скругленный квадрат. Поклонницы более естественного вида ногтей могут выбрать для себя – округлый миндаль.

Как сделать такой маникюр как у Меган: