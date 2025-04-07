Меган надає перевагу стриманим нігтям невеликої довжини. Колір її покриття доволі нейтральний, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Який манікюр у Меган Маркл

Нещодавно Маркл запустила власне шоу, яке отримало назву "З любов’ю, Меган". Завдяки цій передачі, глядачі змогли детально роздивитися деталі образу герцогині. Зокрема і її манікюр.

Зараз на нігтях Маркл – рожево-біле покриття. Такого ефекту вдалося досягнути через нашарування лаків таких відтінків:

CND Satin Slippers;

CND Romantique.

Форма нігтів, яку обирає Меган, нагадує скруглений квадрат. Прихильниці більш природного вигляду нігтів можуть обрати для себе – округлий мигдаль.

Як зробити такий манікюр як у Меган: