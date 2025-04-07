Меган надає перевагу стриманим нігтям невеликої довжини. Колір її покриття доволі нейтральний, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Який манікюр у Меган Маркл
Нещодавно Маркл запустила власне шоу, яке отримало назву "З любов’ю, Меган". Завдяки цій передачі, глядачі змогли детально роздивитися деталі образу герцогині. Зокрема і її манікюр.
Зараз на нігтях Маркл – рожево-біле покриття. Такого ефекту вдалося досягнути через нашарування лаків таких відтінків:
- CND Satin Slippers;
- CND Romantique.
Форма нігтів, яку обирає Меган, нагадує скруглений квадрат. Прихильниці більш природного вигляду нігтів можуть обрати для себе – округлий мигдаль.
Як зробити такий манікюр як у Меган:
- спочатку необхідно тонким шаром нанести Satin Slippers;
- далі потрібно нанести тонкий шар відтінку Romantique;
- ну і в самому кінці – глянцеве фінішне покриття.