Донька подарувала мамі перевтілення на День вчителя: неймовірний результат, який шокує

Експертка з перевтілення Сніжана Владика здобула популярність в інстаграмі завдяки відеороликам, в яких показувала, як змінювалися жінки після зачіски, макіяжу та стилю в одязі. Нещодавно вона опублікувала новий відеоролик з бездоганною зміною, яка омолодила жінку на 10 років.

Красива й трендова стрижка, актуальне фарбування й укладка разом зі стильним вбранням та ефектним макіяжем, здатні за кілька годин змінити жінку до невпізнання. Дивовижними перевтіленнями клієнток ділиться у своєму інстаграмі Сніжана Владика.

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Ефектне перевтілення жінки в салоні краси

Її відеоролики збирають тисячі переглядів, тож допомагають багатьом наважитися на сміливі експерименти. Кожна зміна образу вражаюча й справді демонструє, як можна неперевершено виглядати, якщо не побоятися довіритися справжнім професіоналам.

Нещодавня історія перевтілення торкнулася жінки, яка ніколи не фарбувалася. Вона працює директоркою в школі, а її донька вирішила зробити неймовірний подарунок на День вчителя.

На відеоролику помітно, як жінка з сивим волосся в базовому вбранні перетворюється на справжню елегантну леді з розкішною стильною зачіскою та красивим вбранням в сірому кольорі, яке додало образу шику та елегантності. Жінка приміряла стильний светр з довгою спідницею та чоботах на підборах.

Також стилісти підібрали для неї кашемірове бежеве пальто, яке доповнили шкіряними рукавицями та стильною коричневою сумкою.

Ефектне перевтілення директорки школи: дивіться відео

"Яка красива жінка! Мені здається що змінюється при перевтіленні все, відчуття жінки не тільки ззовні, а й зсередини, що навіть плечі розправляє"," – йдеться в одному з коментарів.

Перевтілення вже зібрало майже сотню тисяч переглядів та десятки коментарів. В інстаграм-сторінці Сніжани Владики можна побачити чимало перевтілень, які просто вражають з першого погляду.