Фарбування волосся має бути таким, щоб ви відчували від нього природну красу, пише Natulique. У моді будуть вже відомі всім нам тенденції у фарбуванні волосся й відтінки, натхненні знаменитостями та навіть оновлені техніки фарбування, як м’яке обмре.

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Блондинка Барбі

У 2025 році в моді будуть крижані платинові тони у теплих відтінках, таких як маслянистий чи медовий блонд. Ці тепліші відтінки будуть одними із найпопулярніших у 2025 році.



Актуальні відтінки волосся на 2025 рік / Фото Natulique

Динамічна брюнетка

Стилісти кажуть, що у новому році будуть в моді насичені тони – темно-шоколадний з карамельним відблиском. Також у тренді буде відтінок червоне дерево, який схильний до природного кольору волосся, а не нейтрального.



Актуальні відтінки волосся на 2025 рік / Фото Natulique

Імбирна спеція

Пряний імбирний колір стане одним з найпопулярніших у 2025 році. Цей насичений відтінок додає тепла та контрасту, тож ідеально підходить для рудоволосих дівчат, які хочуть підкреслити свою природну красу.

Такий колір волосся впишеться в будь-який стиль. Для тих, хто буде шукати ще яскравішого вигляду, можна придивитися до мідних відтінків чи вражаючого вишневого кольору волосся.



Актуальні відтінки волосся на 2025 рік / Фото Natulique

Природні тони

Брудний блонд буде популярним для блондинок, які захочуть наблизитися до свого природного кольору волосся. Також він підійде всім тим, хто шукатиме легких змін з мінімальними підправками.



Актуальні відтінки волосся на 2025 рік / Фото Natulique

Омбре

Ця техніка фарбування волосся підійде для тих, хто хоче експериментувати з м’якими пастельними тонами. Завдяки цьому універсальному та креативному способу, вам вдасться охопити останні тенденції змішування кольорів волосся.



Актуальні відтінки волосся на 2025 рік / Фото Natulique