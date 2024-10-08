Фарбування волосся має бути таким, щоб ви відчували від нього природну красу, пише Natulique. У моді будуть вже відомі всім нам тенденції у фарбуванні волосся й відтінки, натхненні знаменитостями та навіть оновлені техніки фарбування, як м’яке обмре.

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Блондинка Барбі

У 2025 році в моді будуть крижані платинові тони у теплих відтінках, таких як маслянистий чи медовий блонд. Ці тепліші відтінки будуть одними із найпопулярніших у 2025 році.

Актуальні відтінки волосся на 2025 рік
Актуальні відтінки волосся на 2025 рік / Фото Natulique

Динамічна брюнетка

Стилісти кажуть, що у новому році будуть в моді насичені тони – темно-шоколадний з карамельним відблиском. Також у тренді буде відтінок червоне дерево, який схильний до природного кольору волосся, а не нейтрального.

Актуальні відтінки волосся на 2025 рік
Актуальні відтінки волосся на 2025 рік / Фото Natulique

Імбирна спеція

Пряний імбирний колір стане одним з найпопулярніших у 2025 році. Цей насичений відтінок додає тепла та контрасту, тож ідеально підходить для рудоволосих дівчат, які хочуть підкреслити свою природну красу.

Такий колір волосся впишеться в будь-який стиль. Для тих, хто буде шукати ще яскравішого вигляду, можна придивитися до мідних відтінків чи вражаючого вишневого кольору волосся.

Актуальні відтінки волосся на 2025 рік
Актуальні відтінки волосся на 2025 рік / Фото Natulique

Природні тони

Брудний блонд буде популярним для блондинок, які захочуть наблизитися до свого природного кольору волосся. Також він підійде всім тим, хто шукатиме легких змін з мінімальними підправками.

Актуальні відтінки волосся на 2025 рік
Актуальні відтінки волосся на 2025 рік / Фото Natulique

Омбре

Ця техніка фарбування волосся підійде для тих, хто хоче експериментувати з м’якими пастельними тонами. Завдяки цьому універсальному та креативному способу, вам вдасться охопити останні тенденції змішування кольорів волосся.

Актуальні відтінки волосся на 2025 рік
Актуальні відтінки волосся на 2025 рік / Фото Natulique