У моду повертається балонова спідниця "тюльпан": стилісти пророкують їй успіх

Весна настане ще не так швидко, втім стилісти вже забігають наперед та визначають тренди майбутнього сезону. Серед списків опинилися балонова спідниця тюльпан, яка знову стане актуальною та ще популярнішою, ніж раніше.

Більшість дизайнерів вже встигли ознайомити нас з трендами, які з’являться на модній арені у весняну пору, втім тепер з’явилася ще одна нова одиниця вбрання, а саме - балонова спідниця, пише 24 Канал.

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Спідниця "тюльпан" – тренд 2025 року

Така спідниця – не новинка, оскільки вона входила в моду вже кілька сезонів тому. Тоді вона радше вважалася мікротрендом, але була затребуваною серед багатьох модниць.

Спідницю з балона лагідно називають "тюльпан". Вона досить красива, тож стане родзинкою будь-якого святкового виходу. Стилізують балонову спідницю з лонгслівами, светрами, жилетками, сорочками чи топами. Вона гарно поєднується з лоферами, балетками, босоніжками, туфлями на підборах й чоботами.

У 2025 році в моді буде спорт-шик, тому спідницю "тюльпан" можна поєднувати з футболками оверсайз, черевиками чи кросівками у вінтажному стилі в поєднанні з бейсболкою, щоб створити спортивно-романтичний стиль.

До найпопулярніших варіантів належить чорна та молочна спідниця. Досить затребуваною буде спідниця в довжині міді, однак цього року в моду увійде коротка спідниця також.



Красиві спідниці з балона / Фото Pinterest



Красиві спідниці з балона / Фото Pinterest



Красиві спідниці з балона / Фото Pinterest

Окрім того, в мережі вже починають набирати популярності сукні "тюльпани". Верх може бути корсетним чи на бретельках, а от низ є повітряний, що й робить сукні начебто невагомими й цікавими.

Красиво виглядають плаття в чорному, червоному чи бордовому кольорі. Також неймовірно стильно виглядають оксамитові плаття, які вдало поєднаються з взуттям на підборах та ідеально підійдуть до урочистих та святкових виходів.