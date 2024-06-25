Подорожувала 63 роки: у США знайшли пляшку з посланням, випущену у море у минулому столітті

Послання у пляшці, випущене з острова між Сполученими Штатами та Канадою 63 роки тому, тільки зараз знайшли поблизу Бостона.

Що відомо про цю знахідку та яке повідомлення було заховане у пляшці, розповідаємо далі.

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Що відомо про знайдену пляшку з запискою

Як стало відомо завдяки міністерству рибальства та океанів Канади, пляшку випустили у відкрите мору у 1961 році біля острова Макіас-Сіл у затоці Фанді між американським штатом Мен і Новою Шотландією в Канаді. Тільки тепер її виявили поблизу Бостона.

За словами міністерства, це була пляшка для відстеження течій. Вона була однією з п’яти, випущених із західної частини острова в 1961 році, та у ній навіть містилася записка з пропозицією винагороди в 1 долар, якщо той, хто її знайшов, повідомить дослідникам про розташування речі.

Як виглядає знайдена пляшка: дивіться фото

Починаючи з 1922 року, дослідники відстежували поверхневі течії, випускаючи пляшки в океан, та покладаючись на людей, які повідомляли їм, коли й де були знайдені пляшки,

– поділились на сторінці відомства.

Як пояснюють в міністерстві, інформація про океанські течії, добута за допомогою дрейфуючих пляшок, допомагала зрозуміти, як мінімізувати потенційний вплив людини, наприклад розливи нафти. Тепер цю функцію виконують супутники та суперкомп’ютери.