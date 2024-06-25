Что известно об этой находке и какое сообщение было спрятано в бутылке, рассказываем далее.

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Что известно о найденной бутылке с запиской

Как стало известно благодаря министерству рыболовства и океанов Канады, бутылку выпустили в открытое море в 1961 году возле острова Макиас-Сил в заливе Фанди между американским штатом Мэн и Новой Шотландией в Канаде. Только теперь ее обнаружили вблизи Бостона.

По словам министерства, это была бутылка для отслеживания течений. Она была одной из пяти, выпущенных из западной части острова в 1961 году, и в ней даже содержалась записка с предложением вознаграждения в 1 доллар, если тот, кто ее нашел, сообщит исследователям о местоположении вещи.

Как выглядит найденная бутылка: смотрите фото

Начиная с 1922 года, исследователи отслеживали поверхностные течения, выпуская бутылки в океан, и полагаясь на людей, которые сообщали им, когда и где были найдены бутылки,

– поделились на странице ведомства.

Как объясняют в министерстве, информация об океанских течениях, добытая с помощью дрейфующих бутылок, помогала понять, как минимизировать потенциальное влияние человека, например разливы нефти. Теперь эту функцию выполняют спутники и суперкомпьютеры.