Коштує близько 25 000 доларів: дівчина знайшла у комісійному магазині 200-річний браслет

Жінка з Х'юстона, що в США, приголомшила інтернет-користувачів, коли розповіла, що знайшла в комісійному магазині браслет, якому майже 200 років.

Як виглядає прикраса та скільки коштує цей антикварний виріб, розповідаємо далі.

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Як жінка знайшла 200-річний браслет

25-річна Джесса Пенья продає антикварні ювелірні вироби, тож знає, на що звернути увагу під час пошуку унікальних вінтажних речей. Однак навіть вона була здивована, коли побачила браслет, який був зроблений з топазу, перлів, рубінів і золота.

Дівчина каже, що дуже зраділа своїй знахідці у техаському комісійному магазині, яким керує католицька церква та благодійна організація. Хоча в минулому вона відшукувала й інші неймовірні дорогоцінності, Джесса ділиться, що дуже рідко можна знайти такий антикваріат у хорошому стані.

Це красивий емальований портретний браслет з 18-каратного золота з овальними ланками та зубчастими деталями, а також з кількома дорогоцінними каменями. Він, ймовірно, належить до пізнього георгіанського або до раннього вікторіанського періоду. Браслет був виготовлений приблизно у 1835-му році,

– розповідає Джесса.

За її словами, комісійний магазин оцінив прикрасу у 5 000 доларів, однак такі вироби можуть коштувати від 12 000 до 25 000 доларів.

Як жінка знайшла 200-річний браслет: дивіться відео

Своїм відкриття жінка поділилась у тікток. Всього за лічені дні її ролик набрав понад 1,4 мільйона переглядів і понад 118 тисяч лайків.

На жаль, тоді Джесса не купила браслет, але її вірусне відео надихнуло її подругу, яка також вирішила пройтися комісійними магазинами. Дівчина випадково знайшла той самий браслет та придбала.

Вона подумала, що це знак від Всесвіту, і вирішила купити його, чому я дуже рада. Браслет дістанеться людині з прекрасною колекцією, яка цінує антикваріат,

– зауважила тіктокерка, яка не придбала річ, бо не збиралась її носити, а розглядала лише як варіант перепродажу.

Після того, як відео Джесси стало вірусним, багато користувачів соціальної мережі були вражені та не вірили, що реально знайти таку чудову прикрасу в комісійному магазині. Багато людей хотіли знати, де вона робила покупки, тоді як інші сумнівалися, чи це справжній антикваріат.

Не дивлячись на різну реакцію підписників, Джесса зазначає, що вона просто в захваті від того, що браслет із таким історичним значенням побачила величезна аудиторія. Вона радіє, що це надихнуло багатьох людей спробувати пройтись комісійними магазинами та випробувати власну удачу.