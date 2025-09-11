3 антитрендові стрижки, які вже давно не в моді: відмовтеся від цих зачісок
- Стрижки з асиметрією, боб-каре та подовжене каре вважаються старомодними і додають віку.
- Восени модними будуть асиметричний боб, класична піксі, італійський боб та стрижки з чубчиком.
Певні стрижки здатні надати образу красивого та стильного вигляду, однак застарілі варіанти лише зіпсують образ та додадуть кілька зайвих років. Щоб залишатися в тренді, перукарка порадила від них відмовитися.
Є три зачіски, які давно не в моді, мають некрасивий та неестетичний вигляд, пише 24 Канал з посиланням на перукар-колористку та засновницю студії краси Mamamlonda Лілію Кірдяк. Вона розповіла, які саме стрижки зараз є старомодними.
Які стрижки є старомодними?
Асиметрія
Стрижки з асиметрією були в моді в нульових роках, тому від них обов’язково треба відмовитися. Застарілою є не лише асиметрична стрижка, але й чубчик, який надає зайвого віку обличчю. Колись модною була стрижка каре, довжина якої була коротка позаду й подовжена спереду. У 2025 році такий варіант стрижки є неактуальним.
Антитрендові стрижки 2025 року / Фото Pinterest
Боб-каре
Стрижка була дуже популярною у 2015 році, але зараз такий стиль сприймається не зовсім сучасно. Більшість трендових стрижок зосереджені на легкості, текстурі й природності, а боб-каре має рівний зріз, який має не дуже актуальний вигляд.
Антитрендові стрижки 2025 року / Фото Pinterest
Подовжене каре
Рівні лінії роблять лице жорсткішим, тому візуально можуть старити чи додавати образу зайвої серйозності. Сучасні стрижки спрямовані на об’єм, хвилястість та цікавий проділ, а боб-каре чи подовжене каре має один і той самий силует, який швидко набридає.
Антитрендові стрижки 2025 року / Фото Pinterest
Які короткі стрижки будуть в моді восени?
- Восени перукарі рекомендують короткі стрижки – асиметричний боб, класична піксі, стрижка міді, італійський боб і стрижка з чубчиком на осінь.
- Популярним також буде піксі у мідному відтінку, стрижки з 2000-х, короткі багатошарові стрижки, боб у стилі 90-х, довжина до ключиць, легкі шари, боб-паж та вкорочений боб.
