11 вересня, 18:18
3 антитрендові стрижки, які вже давно не в моді: відмовтеся від цих зачісок

Юлія Турелик
Основні тези
  • Стрижки з асиметрією, боб-каре та подовжене каре вважаються старомодними і додають віку.
  • Восени модними будуть асиметричний боб, класична піксі, італійський боб та стрижки з чубчиком.

Певні стрижки здатні надати образу красивого та стильного вигляду, однак застарілі варіанти лише зіпсують образ та додадуть кілька зайвих років. Щоб залишатися в тренді, перукарка порадила від них відмовитися.

Є три зачіски, які давно не в моді, мають некрасивий та неестетичний вигляд, пише 24 Канал з посиланням на перукар-колористку та засновницю студії краси Mamamlonda Лілію Кірдяк. Вона розповіла, які саме стрижки зараз є старомодними. 

Які стрижки є старомодними?

Асиметрія

Стрижки з асиметрією були в моді в нульових роках, тому від них обов’язково треба відмовитися. Застарілою є не лише асиметрична стрижка, але й чубчик, який надає зайвого віку обличчю. Колись модною була стрижка каре, довжина якої була коротка позаду й подовжена спереду. У 2025 році такий варіант стрижки є неактуальним.


Антитрендові стрижки 2025 року / Фото Pinterest

Боб-каре

Стрижка була дуже популярною у 2015 році, але зараз такий стиль сприймається не зовсім сучасно. Більшість трендових стрижок зосереджені на легкості, текстурі й природності,  а боб-каре має рівний зріз, який має не дуже актуальний вигляд.


Антитрендові стрижки 2025 року / Фото Pinterest

Подовжене каре

Рівні лінії роблять лице жорсткішим, тому візуально можуть старити чи додавати образу зайвої серйозності. Сучасні стрижки спрямовані на об’єм, хвилястість та цікавий проділ, а боб-каре чи подовжене каре має один і той самий силует, який швидко набридає.


Антитрендові стрижки 2025 року / Фото Pinterest

Які короткі стрижки будуть в моді восени?

