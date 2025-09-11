Определенные стрижки способны придать образу красивый и стильный вид, однако устаревшие варианты только испортят образ и добавят несколько лишних лет. Чтобы оставаться в тренде, парикмахер посоветовала от них отказаться.

Есть три прически, которые давно не в моде, имеют некрасивый и неэстетичный вид, пишет 24 Канал со ссылкой на парикмахера-колориста и основательницу студии красоты Mamamlonda Лилию Кирдяк. Она рассказала, какие именно стрижки сейчас являются старомодными.

Какие стрижки являются старомодными?

Асимметрия

Стрижки с асимметрией были в моде в нулевых годах, поэтому от них обязательно надо отказаться. Устаревшей является не только асимметричная стрижка, но и челка, которая придает лишний возраст лицу. Когда-то модной была стрижка каре, длина которой была короткая сзади и удлиненная спереди. В 2025 году такой вариант стрижки является неактуальным.



Антитрендовые стрижки 2025 года / Фото Pinterest

Боб-каре

Стрижка была очень популярной в 2015 году, но сейчас такой стиль воспринимается не совсем современно. Большинство трендовых стрижек сосредоточены на легкости, текстуре и естественности, а боб-каре имеет ровный срез, который имеет не очень актуальный вид.



Антитрендовые стрижки 2025 года / Фото Pinterest

Удлиненное каре

Ровные линии делают лицо более жестким, поэтому визуально могут старить или добавлять образу излишней серьезности. Современные стрижки направлены на объем, волнистость и интересный пробор, а боб-каре или удлиненное каре имеет один и тот же силуэт, который быстро надоедает.



Антитрендовые стрижки 2025 года / Фото Pinterest

