Есть три прически, которые давно не в моде, имеют некрасивый и неэстетичный вид, пишет 24 Канал со ссылкой на парикмахера-колориста и основательницу студии красоты Mamamlonda Лилию Кирдяк. Она рассказала, какие именно стрижки сейчас являются старомодными.
Читайте также Оттенок волос, который имеет дорогой и эффектный вид: окрашивание на миллион
Какие стрижки являются старомодными?
Асимметрия
Стрижки с асимметрией были в моде в нулевых годах, поэтому от них обязательно надо отказаться. Устаревшей является не только асимметричная стрижка, но и челка, которая придает лишний возраст лицу. Когда-то модной была стрижка каре, длина которой была короткая сзади и удлиненная спереди. В 2025 году такой вариант стрижки является неактуальным.
Антитрендовые стрижки 2025 года / Фото Pinterest
Боб-каре
Стрижка была очень популярной в 2015 году, но сейчас такой стиль воспринимается не совсем современно. Большинство трендовых стрижек сосредоточены на легкости, текстуре и естественности, а боб-каре имеет ровный срез, который имеет не очень актуальный вид.
Антитрендовые стрижки 2025 года / Фото Pinterest
Удлиненное каре
Ровные линии делают лицо более жестким, поэтому визуально могут старить или добавлять образу излишней серьезности. Современные стрижки направлены на объем, волнистость и интересный пробор, а боб-каре или удлиненное каре имеет один и тот же силуэт, который быстро надоедает.
Антитрендовые стрижки 2025 года / Фото Pinterest
Какие короткие стрижки будут в моде осенью?
- Осенью парикмахеры рекомендуют короткие стрижки – асимметричный боб, классическая пикси, стрижка миди, итальянский боб и стрижка с челкой на осень.
- Популярным также будет пикси в медном оттенке, стрижки из 2000-х, короткие многослойные стрижки, боб в стиле 90-х, длина до ключиц, легкие слои, боб-паж и укороченный боб.