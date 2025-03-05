Антитрендові речі, які вже давно не в моді: цей одяг треба викинути

Розпочалася весна, тому чимало жінок в цей час перебирають та оновлюють свій гардероб. Для того, щоб не сталося модного конфузу, краще позбавитися від речей, які вже давно вийшли з моди.

Щоб створювати стильні й красиві образи, важливо, щоб кожен елемент гардероба залишався актуальним та стильним, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Анни Семліш.

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Будь-яка старомодна річ може зіпсувати ваш образ, тому краще цього не допускати. Дівчина розібрала головні антитренди, які обов’язково треба витіснити зі свого гардероба.

Поліестер

Речі з високим вмістом поліестеру є дуже непрактичними, оскільки на тілі відчуваються як костюми для дайвінгу. Цей одяг точно не приносить ніякого комфорту в повсякденному житті.

Кольорові колготки

Раніше мода на яскраві колготки популяризувалась модницями, втім тепер капрони в яскравому червоному, зеленому, жовтому чи синьому кольорі відходять в минуле.



Антитрендові речі 2025 року / Фото Pinterest

Топ з опущеними плечима

Попередній сезон джемпер чи топ з опущеними плечима був дуже популярний, однак ця річ стала мікротрендом й швидко погасла на модній арені.

Тракторна підошва

Багато сезонів тракторна підошва не сходила з радарів актуального зимового взуття, втім зараз це вже антитренд. Краще обирати чоботи з тонкою підошвою та акуратними лініями.



Антитрендові речі 2025 року / Фото Pinterest

Мініспідниці з низькою посадкою

Тренд на мініспідниці був минулого року, втім дівчата не зовсім тяжіли до такої довжини й продовжували носити атласні вироби в довжині максі. Влітку короткі моделі джинсів будуть неактуальними.

Рвані джинси

Багато років тому джинси з багатьма дирками були дуже популярними, однак зараз вони вже мають застарілий вигляд. Стилісти радять обирати джинси мінімалістичного крою в одному тоні.



Антитрендові речі 2025 року / Фото Pinterest

Леопардовий принт

Тваринний принт доволі тривалий час був у моді, тож тепер його варт використовувати досить обережно та дозовано. Якщо більшість речей мають леопардовий візерунок, тоді такий аутфіт буде антитрендовим.