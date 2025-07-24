Дженніфер Лопес дуже активно доглядає за собою. Вона постійно займається спортом та дотримується режиму. Також зірка активно користується послугами стилістів та косметологів, повідомляє 24 Канал.

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Як одягається Дженніфер Лопес?

Стиль Дженніфер важко підлаштувати під єдиний шаблон. Зірка обожнює приміряти на себе абсолютно різні образи.

Зокрема, під час концертів Дженніфер надає перевагу дуже яскравому та сміливому вбранню. Жінка не боїться підкреслювати усі принади своєї фігури.



Який стиль у Дженніфер Лопес зараз / Фото з інстаграму співачки

Виходи Дженніфер у світ можуть бути неймовірно елегантними. Зокрема, під час свого візиту у Париж вона приміряла багато цікавих луків. Потрібно відзначити, що усі ці образи виглядають дуже цікаво саме завдяки оригінальним та сміливим аксесуарам.



Модні образи Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму співачки

У звичайному житті Дженніфер надає перевагу кежуалу. Зірку часто можна помітити у спортивних аутфітах.

Зверніть увагу! Співачка доволі часто одягає сонячні окуляри авіатори.

Не варто вважати, що зірка любить лише спортивні луки. Періодично її можна помітити і у ніжних сукнях.

Про Дженніфер точно можна сказати, що не її красить одяг, а вона його. Адже навіть найпростіше вбрання на такій фігурі виглядає довершено.