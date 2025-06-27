До її стилю не можна залишитись байдужим: як одягається шикарна Лорен Санчес

Стиль журналістки та акторки Лорен Санчес неможливо не відзначити. Зірка одягається зі смаком, підкреслюючи усі переваги її фігури.

Лорен завжди була яскравою. Однак саме після того, як вона почала зустрічатись з Безосом, її гардероб наповнився цікавими речами від кутюр, пише 24 Канал.

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Який стиль має Лорен Санчес

Лорен Санчес не боїться бути сексуальною. Жінка доволі часто обирає вбрання "по фігурі".

Інколи її луки доволі провокативні. Проте саме цей стиль прекрасно доповнює зовнішність Лорен.



Лорен на зустрічі з подругами / Фото з інстаграму laurenwsanchez

Образи журналістки на різних урочистостях заслуговують окремої уваги. Вона не тільки підбирає вбрання "зі смаком", а ще й доволі часто підкреслює свої луки вишуканими аксесуарами, зокрема, прикрасами з діамантами.



Джефф Безос та Лорен Санчес на премії Breakthrough Prize / Фото з інстаграму laurenwsanchez

Лорен не боїться обирати оригінальні фасони. Вона із задоволенням приміряє ексклюзивні сукні від іменитих дизайнерів.

Інколи Лорен обирає виглядати більш стримано. Проте, навіть звичайний костюм у неї обов'язково має родзинку.

Не можна забути і легендарний вигляд Лорен на інавгурації Трампа. Такий образ спровокував справжній фурор.



Як виглядала Лорен Санчес на інавгурації Трампа / Фото з інстаграму laurenwsanchez

Звичайний стриманий костюм вона зробила набагато цікавішим. Акцентом образу став білий мереживний ліф, що підкреслив принади фігури зірки.