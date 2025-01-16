Меланія Трамп – еталон розкоші та смаку: як її стиль підкорив увесь світ

Меланія Трамп у понеділок, 20 січня, під час інавгурації Дональда Трампа, офіційно стане вдруге першою леді США. Вперше вона була в цьому статусі з 2017 по 2021 рік. Місіс Трамп відома своїм бездоганним стилем, а її образи завжди потрапляють на сторінки модних онлайн-видань. Як одягається дружина майбутнього 47-го президента США – читайте в матеріалі.

Меланія Трамп виросла в Словенії й працювала моделлю в європейських столицях моди – Мілані та Парижі, пише 24 Канал. У 1996 році вона переїхала до Нью-Йорка. Вже через 3 роки працюючи для журналу Allure, вона познайомилася з Дональдом Трампом на вечірці, влаштованій Тижнем моди у Нью-Йорку, а у 2005 році пара одружилася.

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Перша леді США обожнювала красиво одягатися з юного віку, оскільки мода була частиною її життя, тож за кілька десятків років вона виробила свій характерний стиль, який їй неймовірно личить.

Для жінок в усьому світі Меланія Трамп є іконою стилю, бо попри консервативні вбрання, любить трішки додати різноманіття у свої образи та приміряти речі цікавих принтів та яскравих акцентів.

Класика – ДНК стилю Меланії Трамп

Перші леді всіх країн обирають для себе вбрання в класичному стилі, тож Меланія Трамп – не виключення. Однак, навіть перебуваючи не в статусі першої леді США впродовж кількох останніх років місіс Трамп все одно обирала для себе вбрання з чіткими лініями, мінімалістичного крою в класичних силуетах.

Сукні-футляри

Меланії Трамп 54 роки, тож здебільшого вона віддає перевагу сукням-футлярам, штанним костюмам та різноманітним пальтам, які підкреслюють всю витонченість її образів. Знавці її стилю добре знають, що вона обожнює картатий принт. У її гардеробі є безліч верхнього одягу у всі можливі варіанти клітинки – від тартану до гусячої лапки чи принца Уельського.

Сукні знаменитість обирає однотонні, здебільшого в базових чи пастельних тонах, з ніжними принтами й підкреслює талію пасками. На важливі зустрічі вона одягає плаття з шовку, мережива чи атласу, а от для вечірніх виходів Меланія обирає вишуканіші сукні, але без надмірного пафосу. Навіть для неформальних подій вона все одно робить ставку на скромність.



Меланія Трамп обожнює сукні футляри / Фото Getty Images

Вишукані костюми

Дружина Трампа обожнює костюми, що складаються з жакета й штанів чи спідниці. Втім, другий варіант переважає її у її виходах. Меланія любить спідниці-олівці та приталені блейзери. Однак, штанних костюмів також є чимало в гардеробі майбутньої першої леді. Носить вона їх з вишуканими блузами та сорочками.



Місіс Трамп віддає перевагу жакетам та спідницям / Фото Getty Images

Монохромні образи

Меланія обожнює носити монохром, тож часто обирає низ та верх в одному кольорі. Як відомо, така стилізація завжди виглядає дорого й розкішно. Та не лише кольори відіграють роль у її презентабельних виглядах.

Дружина Трампа носить вбрання з дуже якісних матеріалів й найчастіше обирає для себе речі від брендів Dior, Gucci, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana та Hervé Pierre. Ні для кого не секрет, що розкішні речі є невід’ємною частиною життя Меланії.



Монохром – улюблена стилізація Меланії Трамп / Фото Getty Images

Яскраві светри

Дружина Трампа є палкою шанувальницею яскравих водолазок. Вона майстерно комбінує яскраві гольфи з класичними штанами в чорному та молочному кольорі, чи стилізує їх зі спідницями.



Дружина Трампа часто одягає яскраві светри / Фото Getty Images

Акцентні аксесуари

Місіс Трамп є великою шанувальницею аксесуарів, без яких не обходиться жоден її образ. До аутфітів вона часто додає сонцезахисні окуляри, шкіряні рукавиці та коштовні прикраси, а туфлі чи чоботи на підборах обирає від знаменитих марок Christian Louboutin або Manolo Blahnik.



Окуляри є бажаним аксесуаром в образі Меланії Трамп / Фото Getty Images

Розкішна зачіска та макіяж

Усі образи Меланії довершуються ефектними макіяжами. Знаменитість любить робити акцент на очах та губах, тож завжди підкреслює повіки тінями та чорними стрілками. Дружина Трампа не любить зачісок, тож найчастіше з’являється з розпущеним волоссям, яке стилісти елегантно випрямляють чи додають мінімалістичні локони.



Меланія Трамп часто з'являється з розпущеним волоссям / Фото Getty Images

Впродовж багатьох років Меланія Трамп є втіленням ікони стилю високого статусу, яка відмінно поєднує в собі класику з сучасністю. Звісно, певні її виходи були скандальними через високу вартість речей, які обурювали публіку, втім більшість аутфітів майбутньої першої леді США, яка вдруге обійме цей статус вже за кілька днів, є прикладами елегантності та вишуканого смаку.