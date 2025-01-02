Як повторити образ мами Кевіна з "Сам удома": вбрання, яке актуальне через 33 роки

У 1992 році на екрани вийшла друга частина культового фільму "Сам удома-2". Глядачів захоплює не лише неймовірний різдвяний сюжет про Кевіна, який опиняється сам у Нью-Йорку. Їхню увагу прикували й інші герої, до прикладу, батьки, чиї образи можна повторити навіть через 33 роки.

У фільмі не розкрито, чим саме займалася мама Кевіна, втім в мережі з’явилося припущення, що Кейт Маккалістер працювала відомою модельєркою, пише 24 Канал. Про це свідчать безліч манекенів, які були у квартирі та підвалі в першій частині фільму.

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Мода циклічна, тож те, що було в тренді 33 роки тому, досі залишається актуальним. Одна з головних героїнь фільму, матір Кевіна Кейт Маккалістер досить стильно одягалася як і в першій, так і в другій частині фільму.

У першому фільмі "Сам удома" вона одягнула пальто у відтінку camel. Це був фасон пальто-халат з розлогим виворотом коміра аж на плечі. У 2025 році цей верхній одяг з розмахом повернеться у моді.

У другій частині акторка Кетрін О’Гара одягнула класичне світло-коричневе пальто з коміром на ґудзиках, яке поєднала з із зеленим гольфом, зеленим шарфом, широкими штанами та чоботами на підборах.

Стилістка Олена Шевченко вирішила продемонструвати у своєму інстаграмі, як можна легко та просто повторити цей ауфіт на собі. Жінка носить 56 розмір одягу, тож одягнула білі широкі штани, зелений гольф з горловиною, чоботи на підборах, зелені масивні сережки та бежеве пальто.

Як повторити образ мами Кевіна: дивіться відео

Такий аутфіт зможе повторити кожна модниця, яка любить вінтажні образи, оскільки вбрання Кейт Маккалістер є простими та зрозумілими в нас час. Ті, хто не любить зелений колір, можуть замінити будь-яким базовим светром чи гольфом.