Стилісти зазначають, що цього сезону в тренді різноманітність, тож носити можна абсолютно все, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Modeis.me.

Читайте також З чим носити джинси навесні: добірка найкращих варіантів взуття

Які джинси будуть в моді у 2025 році

Цього року актуальними будуть дуже широкі бегі, вкорочені чи ультраширокі barrel-силуети. У моду остаточно повернулися джинси кльош й що цікаво, актуальності не втратять прямі вузькі моделі.

Для особливих випадків є джинси з паєтками, стразами й блиском. Цікавий вигляд мають моделі із тонкими шнурівками. До речі, до найпопулярніших належать усі можливі варіації індиго.

Широкі

Цей фасон джинсів однозначно треба спробувати, оскільки вже кілька років широкий крій не виходить з моди. Мішкуваті джинси точно не збираються нас покидати в найближчі кілька років, тому зверніть на них увагу.



Модні фасони джинсів на 2025 рік / Фото з інстаграму Modeis.me

Кльош

Джинси кльош знову повертаються в моду, тому можете сміливо додавати їх у свій гардероб, щоб носити з цікавими лонгслівами та жакетами. Лише пам’ятайте, що найкраще кльош носиться із взуттям на підборах.

/

Стильні фасони джинсів на 2025 рік / Фото з інстаграму Modeis.me

Індиго

Зверніть увагу цього року на красиві джинси індиго. Вироби прямого крою мають дуже красивий колір, є зручними й модними, тому сподобаються кожній дівчині.



Модні фасони джинсів на 2025 рік / Фото з інстаграму Modeis.me

Зі шнурівкою

Раніше зі шнурівкою ми носили лише спортивні штани, втім цього року повертається мода на шнурівку в денімових виробах. Носіть такі джинси в будь-якому кольорі та з будь-яким взуттям.



Стильні фасони джинсів на 2025 рік / Фото з інстаграму Modeis.me

Бочкоподібні

Широкі джинси також відомі як джинси-балони. Бочкоподібні моделі розширюються на стегнах і звужуються до щиколоток. Стилісти радять носити взуття з гострим носком, яке стане безпрограшним варіантом.



Модні фасони джинсів на 2025 рік / Фото з інстаграму Modeis.me

Оздоблені

Джинси з лелітками чи паєтками є наймоднішою парою весни. Вони допомагають освіжити образ та зробити його набагато цікавішим.

/

Стильні фасони джинсів на 2025 рік / Фото з інстаграму Modeis.me

Тренди 2025 року включають сміливі силуети, об'ємні фасони та нестандартні деталі, але варто уникати антитрендових варіантів. Більше про них ми розповіли у нашому матеріалі.