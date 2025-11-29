Базовий гардероб на зиму 2025: стилістка розповіла, що купити у грудні

Щоб підготуватися до зими, варто оновити свій гардероб. Не обов’язково купувати трендові новинки. Потрібно лише придбати ті речі, які допоможуть впродовж трьох місяців вигідно їх використовувати у різних стилізаціях.

На зиму достатньо купити кілька одиниць товарів, щоб виглядати стильно та сучасно, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Анастасії Крівіцької.

Які речі потрібно купити взимку?

Теплий об’ємний светр

М’який светр – це універсальна річ, яка ідеально підходить для зимових образів. Стилістка рекомендує моделі з вільним силуетом, без щільних гумок внизу. Такий светр можна поєднати з джинсами, шкіряними штанами, спідницями, пальтом та шубою. Серед модних варіантів – яскраві светри у смужку, які вже набирають популярності.

Штани з екошкіри

Взимку в моді будуть шкіряні штани, які стануть вигідною альтернативою джинсам. Більшість з них є утепленими, тож захистять від холодної погоди. Красиво виглядають текстурні штани під тиснення рептилій. Така модель точно стане акцентною у вашому образі.

Трикотажний костюм

Замість спортивного костюму, на зиму варто обрати трикотажний костюм, який добре поєднується з пальто, шубою чи дублянкою. Носити його можна на роботу, одягати в поїздки, коли хочеться модно виглядати без втрати комфорту.

Стильна шуба

Цього року шуби набирають популярності, тож без неї нам точно не обійтися. Ця річ задає тон усьому образу. Важливо лише обрати теплий варіант верхнього одягу, в якому не буде холодно. Шуба чудово стилізується з повсякденними та вечірніми образами.

Сумка

Навіть для зимових образів сумка має особливе значення. Підберіть для себе аксесуар, який не загубиться на тлі шуби чи дублянки. Найкращим варіантом стане сумка середнього розміру, в якій помістяться всі необхідні речі.

Як виглядають трендові речі зими: дивіться відео

Взимку модними також будуть кардигани, пише Cosmopolitan. Цього сезону модні кардигани: базовий трикотажний, об’ємний ручної в’язки та подовжений кардиган-пальто. Кардигани легко поєднуються з різним одягом, створюючи стильні зимові образи.

Які ще модні новинки варто знати?