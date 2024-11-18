У моду вриваються штани в ромби: їх показала на собі відома модель

Відома модель Ельза Госк постійно показує своїй аудиторії стильні образи. Днями білявка продемонструвала цікавий аутфіт на основі незвичних штанів у ромбовий принт й наголосила на тому, який вигляд має it-сумка сезону.

Ельза Госк здобула популярність завдяки тому, що була "ангелом" Victoria's Secret, а тепер є іконою стилю для майже 9-мільйонної аудиторії, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм шведської манекенниці.

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Модель вміє дивувати фанатів цікавими образами та поєднаннями. Інстаграм-сторінка дівчини вже давно переросла у хобі, тож дівчина із великим задоволенням демонструє обновки й диктує модницям зі всього світу модні тренди. Також вона вчить, як грамотно поєднувати ці речі між собою, щоб вийшов стильний та довершений аутфіт.

Ельза Госк бездоганно знається на останніх тенденціях, тож під час останнього виходу показала красивий look, в основі якого були незвичні штани та актуальна сумка на зимовий сезон.

Модель показала стильний образ

Білявка зі скандинавським корінням любить експериментувати у своїх образах, тож влаштувала собі невеличку фотосесію в стильних, кежуальних речах. Ельза одягнула білий светр, який поєднала з класичною чорною косухою оверсайз.

На низ дівчина приміряла штани хакі з ромбиками та косими смужками в поєднанні з коричневими кросівками Adidas. Стильні та незвичні штани модель довершила чорним поясом. Вони стануть чудовою альтернативою базовим джинсам чи класичним палаццо.

Також Ельза Госк звернула увагу на аксесуар. Вона доповнила образ чорною сумкою у формі півмісяця від ISABEL MARANT, назвавши її головною сумкою сезону.

Щодо сумок, то в цього сезону актуальними є аксесуари з 2000-х – це сумка під пахву, сумка-багет, прямокутна сумка-тоут та сумка з клапаном, яка зараз на піку популярності.