Clavi Cut – ідеальна стрижка на весну 2025: підійде кожній жінці

У 2025 році популярність здобуває стрижка Clavi Cut до плечей – ідеальний варіант для тих, хто не хоче сильно коротко стригтися. Основний плюс зачіски в тому, що вона пасує абсолютно всім жінкам та ще й здатна приховати недоліки.

Стрижка Clavi Cut – це подовжений варіант стрижки боб, пише 24 Канал з посиланням на The List. Назва стрижки утворилася від англійського слова сlavicle, що означає ключиця. Зачіска передбачає довжину волосся до ключиць.

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Зачіска має чимало переваг. Вона є невибагливою в догляді, а отже, щоб підтримати її охайний вигляд, знадобиться небагато часу. Коротке волосся швидко сушиться, легко вкладається й гарно тримає форму. Локони на зачісці будуть стійкішими, як і об’єм, якщо їх зробити одразу після миття волосся.



Стрижка Clavi Cut – ідеальний варіант на весну 2025



Стрижка Clavi Cut – ідеальний варіант на весну 2025

Стрижка Clavi Cut пасує для жінок будь-якого віку, тому її можуть робити молоді дівчата чи старші жінки. Стрижка акцентує увагу на найвитонченішій частині тіла – ключицях, тож підкреслює шию, маскує асиметрію та обвислу шкіру. А якщо додати до стрижки ще й чубчик, то можна овальну форму обличчя перетворити на круглішу, а це вже візуально зробить жінку молодшою.

Нижній зріз цієї стрижки може бути прямим, закінчуватись на одному рівні чи бути філірованим. Також перукарі можуть експериментувати з проділом й додати трохи шарів. Це не лише допоможе підтримати об’єм, але й візуально додасть густоти волоссю.



Стрижка Clavi Cut – ідеальний варіант на весну 2025



Стрижка Clavi Cut – ідеальний варіант на весну 2025

Раніше ця стрижка була актуальною, втім на певний час про неї забули, а тепер вона знову стає дуже популярною, тому радимо звернути на неї особливу увагу.

Clavi Cut добре виглядає на різних техніках фарбування. Цього року в моді знову буде балаяж та омбре, які додадуть кольору глибини. Щоб краще зрозуміти, який варіант стрижки підійде – проконсультуйтеся з перукарем. Жінкам з квадратною формою можна додати шари для пом’якшення контурів, а от власниці овального обличчя можуть обрати для себе різні варіанти чубчика.



Стрижка Clavi Cut – ідеальний варіант на весну 2025

Стрижку Clavi Cut обожнюють чимало знаменитостей, обираючи зачіску для повсякденного життя замість боба чи каре.