Стрижка Селени Гомес у стилі 90-х знову у тренді: створить свіжий вигляд

Селена Гомес зробила цього літа актуальну стрижку, яка нагадує зачіски з 90-х років. Темне волосся набуло м’яких рухливих шарів, які додають стрижці легкості та свіжості.

Така зачіска підійде всім, хто не хоче втрачати довжини волосся, але мріє про об’єм біля коренів, який надають саме ці шари, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Доволі гарно виглядають коротші передні пасма, які обрамляють обличчя нижче лінії підборіддя в поєднанні з текстурованими кінчиками.

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Як зробити стрижку в стилі 90-х?

Довжина повинна сягати рівня лопаток. Легкі довгі шари необхідні для об’єму, а обрамлення обличчя мають додати шари нижче щелепи. М’якість легко отримується завдяки текстурованим кінчикам.

Стрижка добре підходить для круглого обличчя, бо візуально подовжує та додає вертикальних ліній. М’які шари та грамотне обрамлення чудово виглядає з овальною та квадратною формою обличчя.

Для отримання укладки як у Селени Гомес потрібно скористатися феном і брашингом. Створіть підкручені назовні кінці, м’які хвильки чи пишні локони в стилі 90-х років.

Аналогічну стрижку приміряли вже багато жінок, тому вона справді актуальна. Зачіска підійде всім, хто хоче щось нове, але не має бажання стригти чи фарбувати волосся.

До речі, жінки після 40 років шукають стрижки, які омолоджують та легко укладаються. Ми розповіли про кілька зачісок, які пасують жінкам у їхньому віці.