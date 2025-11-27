Як виглядає ідеальна зачіска на зиму: її радять всі перукарі

Стрижка боб цієї зими знову повертається в моду. Актуальними будуть не лише варіанти короткої чи середньої довжини, але й округлі чи скульптурні версії.

Стрижка боб вже здобула популярність серед знаменитостей та модниць, пише 24 Канал з посиланням на Harpers Bazaar. Якщо ви вагалися щодо кардинальної зміни іміджу, то варто цього сезону дати бобу шанс.

Головна перевага стрижки полягає в тому, що вона потребує мінімального догляду. Потрібен лише фен, кругла щітка й зачіска отримає бажану форму.

Чому потрібно зробити взимку стрижку боб?

Довге волосся не дружить з верхнім одягом

Пальта, шарфи та пуховики створюють тертя, через яке довге волосся плутається та електризується. Боб не буде мнутися й зачіска залишатиметься охайною впродовж всього дня.

Зачіска тримає форму

Округлий зріз з підвернутими кінчиками діють як природна укладка. Тому навіть якщо волосся стане сухим чи неслухняним через холод, боб все одно виглядатиме акуратно.

Мінімальний час на укладку

У зимову пору боб стає справжнім порятунком. Достатньо лише кілька хвилин пройтися феном і зачіска буде виглядати, як після салону.

Коротка форма актуальна взимку

Під шапкою довге волосся втрачає об’єм, стає плоским та скуйовдженим. Боб зберігає форму й виглядає охайніше.

Збалансований образ з верхнім одягом

Взимку ми носимо пальта, шуби, пуховики та інші масивні силуети. Коротка зачіска допомагає врівноважити образ, зробити його стильним та продуманим.

Щоб волосся виглядало красивим, блискучим та доглянутим, зробити красиву зачіску – недостатньо. Також потрібно приділити особливу увагу шампуню, пише In Journal. Для тонкого волосся рекомендуються шампуні з біотином, вітамінами, кератином та полімери для зміцнення та об'єму. Обирайте для себе Kérastase Densifique, OGX з біотином та колагеном, і L'oréal Paris Elseve Full Resist, які є ефективними шампунями для догляду за тонким волоссям.

