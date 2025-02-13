Стрижка в стилі Кендалл Дженнер – головний тренд року, який вартий уваги

Відома модель Кендалл Дженнер наприкінці минулого року створила для себе оновлену зачіску – короткий боб вище плечей. Увагу привертає не лише її стрижка, але й об’ємна хвиляста укладка з підкрученими назовні кінчиками волосся.

Зараз суперпопулярними є зачіски з ретростилістикою, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Це можна помітити на червоних доріжках, зокрема, на церемонії "Золотий глобус".

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У різний період з цією зачіскою ходили Гейлі Бібер, Селена Гомес чи Флоренс П’ю. Стрижка Flippy Bob вдало пасує до волосся завдовжки до підборіддя або до плечей.

Зачіска від класичного боба відрізняється тим, що кінчики волосся укладаються в напрямку від обличчя. Такий ефект додає зачісці класичного французького шарму й робить її виразнішою й текстурною.

Укладати Flippy Bob можна з невимушеним та натуральним ефектом чи в поєднанні з ретельно пригладженим волоссям. Стрижка є справжньою знахідкою для тих дівчат, чиє волосся завжди закручується на кінчиках від природи.

Боб завжди буде актуальним, втім його варіацій є безліч, тому можна радо приміряти на собі те, що найбільше до вподоби. Щоб оновити Flippy Bob, можна локонам надати кучерявості, повністю випрямити, залишивши лише закручені кінчики, або ж зробити косий проділ, щоб надати волоссю об’єму.

Для створення розкішного образу, радимо придивитися до зачіски Дженніфер Лопес, яка довершила look за допомогою прикраси у вигляді бантика.

Flippy Bob – це трендова стрижка, яку обожнює Кендалл Дженнер, Зендая, Гейлі Бібер, Джіджі Хадід та багато інших зірок. Якщо ви хочете виглядати стильно та сучасно, при цьому не витрачаючи багато часу на укладку, перевернутий боб – це саме те, що вам потрібно, оскільки зачіска виглядає легко, елегантно та ефектно.