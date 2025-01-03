Наймодніші стрижки 2025 року: з ними ви будете сяяти

З початком Нового року хочеться додати в гардероб не лише нове вбрання, але створити цікаву зачіску. Для тих, хто хоче змінити свій стиль, варто звернути увагу на класичні та елегантні стрижки, які завжди актуальні, але зможуть вмить додати вашому вигляду особливої родзинки.

На піку популярності все ще залишається стрижка боб та каре, втім навіть такі базові зачіски створюють чудовий акцент на практичності, індивідуальності та природності, пише 24 Канал. Кожна жінка зможе вибрати для себе ідеальну стрижку на 2025 рік.

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Боб з рваними кінцями

Класичний боб буде популярним цього року, але для різноманіття рекомендуємо зробити акцент на стрижці боб з рваними кінцями. Така зачіска додасть сучасного вигляду й невимушеності. Стилісти кажуть, що такий боб підійде жінкам, які хочуть виглядати модно та сильно, залишаючи свій образ легким та природним.

Ця стрижка чудово підходить для жінок з тонким волоссям, оскільки додає більшого об’єму. Чудово боб виглядає на прямому та хвилястому волоссі, додаючи кожному з типів особливого вигляду. Окрім того, ця стрижка може мати різну довжину – досить коротку та подовжену, яка чудово обрамлятиме обличчя.



Модні стрижки на 2025 рік / Фото Pinterest

Подовжений каскад

Для жінок, які носять довге пряме волосся, не хочуть його стригти коротко, але бажають додати зачісці свіжості – варто звернути увагу на каскад з подовженими пасмами. Така стрижка має стильний та чудовий вигляд, а ще легка в догляді та укладці.



Красиві стрижки на 2025 рік / Фото Pinterest

Чубчик-шторка

Вже кілька сезонів з моди не виходить чубчик, який пасує багатьом жінкам. Він ідеально пасує до будь-якого кольору волосся та є легким у догляді.



Стильні стрижки на 2025 рік / Фото Pinterest

Шеггі з рваними шарами

Така стрижка виглядає легко й природно й досі зберігає популярність. Особливістю зачіски є текстуровані й рвані шари, які додають об’єму тонкому волоссю й створюють ефект недбалості.

Підходить ця стрижка для волосся будь-якої довжини. Коротке шеггі виглядає по-особливому, на середній довжині волосся робиться акцент на універсальному образі, а от довга стрижка шеггі підкреслює жіночність. Рвані шари надають невимушеності та розслабленості, які ідеально підходять для повсякденного стилю.



Красиві стрижки на 2025 рік / Фото Pinterest