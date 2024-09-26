Час від часу кожна жінка хоче кардинально змінити свій стиль, пише Lady 24. У такому випадку в першу чергу хочеться почати із зачіски – перефарбувати волосся та підстригти його, аби змінити свій імідж. Особливо активно хочеться "змінити картинку" наприкінці чи на початку року. В очікуванні на 2025 рік, розповідаємо, які ж саме стрижки будуть в моді.

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Чубчик-шторка

У новому році актуальною буде залишатися стрижка чубчика-шторки. Така зачіска додає образу особливої миловидності та навіть створює молодший вигляд. Дівчата та жінки настільки полюбили цю стрижку, що вона знову увійде з нами в тренди наступного року.

Легкі кучері

Довге пряме волосся завжди в моді, втім у 2025 році в моді має бути легка укладка плойкою, яка має виглядати так, наче ви витратили на цю зачіску не більше 5 хвилин. Просто вкладіть волосся у легенькі локони, які додадуть зачісці об’єму та одразу додадуть образу вишуканості.

Стрижка боб

Ця зачіска вже настільки полюбилася багатьом дівчатам, що перейде з нами у наступний рік. Стрижка боб може бути короткою до підборіддя або ж трішки довшою. Яка саме довжина пасуватиме вам, варто уточнити питання зі стилістом, який краще знає, який саме боб підходить до різних типів обличчя.

Окрім того, з моди не вийде натуральний колір волосся. Це можна помітити по багатьох моделях, які майже ніколи не фарбуються. Задля оновлення стилю можна підстригти кінчики, щоб був прямий зріз волосся. Якщо ж таки хочете вдатися до фарбування, то радимо обирати нейтральні базові кольори, які пасують всім дівчатам та жінкам різного віку.