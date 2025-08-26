Стилісти для жінок з круглим обличчям склали список найкращих зачісок, які ідеально підійдуть до форми лиця та навіть підкреслять певні переваги. Кругле обличчя виглядає досить миловидно, а його вигляд покращити можна завдяки красивій стрижці.

На початку осені чимало дівчат хочуть освіжити волосся після вигорання на сонці чи солоної морської води, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

Окрім відновлюючих процедур, тонування чи фарбування, варто звернути увагу на стрижку. Ми зібрали кілька чудових зачісок для круглого обличчя.

Яку стрижку зробити для круглого обличчя?

М’який боб

Ця стрижка зараз на піку популярності, а її універсальність полягає в тому, що вона підходить абсолютно всім формам обличчя. Філіровані кінчики вдало підкреслюють природну текстуру волосся й чудово обрамляє обличчя.

Класична піксі

До круглого обличчя пасує стрижка піксі, яка підкреслить тип зовнішності. Ультракоротка стрижка підкреслить ніжність круглих щічок.

Каре

Вільна стрижка каре середньої довжини добре витягує обличчя, тож підійде для тих жінок, які хочуть приховати округле лице.

Асиметричний боб

Завдяки вираженості, стрижка вдало підійде для круглого обличчя. Кутові лінії розбивають округлість обличчя й привертають увагу до самої стрижки. Стилісти зазначають, що стрижка є легкою в укладці.

Біксі

Стрижка вважається дечим середнім між піксі чи бобом, та чудово підходить для круглого обличчя. Довжина врівноважує риси круглого лиця та візуально видовжує його.