Лучшие стрижки для круглого лица: будете выглядеть потрясающе
- Статья предлагает несколько стрижек для круглого лица, включая мягкий боб, классическую пикси, каре, асимметричный боб и бикси.
- Каждая стрижка подчеркивает или корректирует черты круглого лица, придавая ему более вытянутого или выразительного вида.
Стилисты для женщин с круглым лицом составили список лучших причесок, которые идеально подойдут к форме лица и даже подчеркнут определенные преимущества. Круглое лицо выглядит довольно миловидно, а его вид улучшить можно благодаря красивой стрижке.
В начале осени многие девушки хотят освежить волосы после выгорания на солнце или соленой морской воды, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.
Кроме восстанавливающих процедур, тонирования или окрашивания, стоит обратить внимание на стрижку. Мы собрали несколько замечательных причесок для круглого лица.
Какую стрижку сделать для круглого лица?
Мягкий боб
Эта стрижка сейчас на пике популярности, а ее универсальность заключается в том, что она подходит абсолютно всем формам лица. Филированные кончики удачно подчеркивают естественную текстуру волос и прекрасно обрамляют лицо.
Классическая пикси
К круглому лицу подходит стрижка пикси, которая подчеркнет тип внешности. Ультракороткая стрижка подчеркнет нежность круглых щечек.
Каре
Свободная стрижка каре средней длины хорошо вытягивает лицо, поэтому подойдет для тех женщин, которые хотят скрыть округлое лицо.
Асимметричный боб
Благодаря выраженности, стрижка удачно подойдет для круглого лица. Угловые линии разбивают округлость лица и привлекают внимание к самой стрижке. Стилисты отмечают, что стрижка является легкой в укладке.
Бикси
Стрижка считается чем-то средним между пикси или бобом, и прекрасно подходит для круглого лица. Длина уравновешивает черты круглого лица и визуально удлиняет его.
