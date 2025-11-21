5 найкращих зачісок для овальної форми обличчя: будете від них в захваті
- Овальне обличчя підходить для різноманітних зачісок, таких як лонг-боб, багатошаровість, чубчик, текстурний піксі та шеггі до плечей.
- Ці зачіски підкреслюють структуру обличчя, додають збалансованості та можуть мати сучасний та сміливий вигляд.
Овальна форма обличчя – одна з найуніверсальніших. Перукарі відзначають, що коли мова йде про стрижки, то така форма є найвдалішою, тож обрати можна кілька варіантів – від класичних зачісок до трендових.
Овальному обличчю підходять будь-які зачіски, головне – це правильно підкреслити лінію щелепи та вилиці, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.
Овальне обличчя має природну симетрію, тому йому підходять багато зачісок. Чіткі лінії – піксі чи лонг боб, здатні підкреслити структуру лиця, а шари та чубчик додають зачісці збалансованості.
Яку стрижку обрати для овального обличчя?
Лонг-боб
Цю зачіску популяризувала Вікторія Бекхем. Лоб добре підкреслює вилиці та лінію щелепи. Надаючи обличчю акуратні пропорції.
Зачіски для овального обличчя / Фото Pinterest
Багатошаровість
Шари, які починаються біля вилиць, здатні надати зачісці форми й м’якості овалу. Стрижка доволі проста, втім дуже гарно виглядає.
Зачіски для овального обличчя / Фото Pinterest
Чубчик, що обрамляє обличчя
Зачіска з чубчиком – дуже гарна ідея для овальної форми обличчя. Вона не лише акцентує увагу на очі, але й створює вигідний баланс.
Зачіски для овального обличчя / Фото Pinterest
Текстурний піксі
Коротка стрижка з фактурним ефектом має сучасний та сміливий вигляд. Вона добре підкреслює обличчя й риси.
Зачіски для овального обличчя / Фото Pinterest
Шеггі до плечей
Така розслаблена зачіска й трохи недбалий шаруватий стиль – чудовий варіант для овального обличчя. Перукарі кажуть, що стрижка пом’якшує риси обличчя й додає об’єму.
Зачіски для овального обличчя / Фото Pinterest
Видання Cosmopolitan розповіло ще про кілька стрижок, які не потребують догляду. До зачісок входять довгі шаруваті пасма, італійський боб, чубчик, лоб з проділом посередині та довгий косий чубчик набік.
Які ще стрижки можна зробити?
Коротке каре є головним трендом осені, відзначається своєю елегантністю та легкістю у догляді. Ця стрижка універсальна, підходить для різних типів проділу та може бути доповнена природним макіяжем.
Жінки після 60 років частіше обирають короткі стрижки через втрату об'єму волосся з віком. Асиметричний боб, класичне піксі та класичний боб – це стрижки, які омолоджують та легко доглядаються.
