Омолоджуючі стрижки для жінок після 55 років: найтрендовіші зачіски

З настанням теплого періоду все більше жінок хочуть освіжити образ не лише завдяки вбранню, але й зачісці. Щоб підібрати для себе ідеальну стрижку, варто визначитися з добіркою референсів та проаналізувати, яка з них буде найкраще личити за формою обличчя й текстурою волосся.

Чим більше варіантів зачісок ви переглянете, тим краще бачитимете, чого справді хочеться, пише 24 Канал. Ті, хто перебувають в пошуку ідей для оновлення образу пропонуємо побачити кілька трендових стрижок 2025 року – від коротких до довгих.

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Шеггі

Така стрижка підійде для тих жінок, які хочуть додати своєму образу трохи легкої недбалості. Техніка передбачає вистригання великої кількості шарів та активної філіровки. Довжина стрижки шеггі й товщина пасм може бути різною. Легкий недбалий ефект надає певної зухвалості.



Омолоджуючі стрижки для старших жінок / Фото Pinterest

Блант боб

Ця стрижка боб передбачає довжину волосся від мочок вух до лінії підборіддя. У перекладі з англійської назва зачіски означає "тупий боб". Стрижка може бути максимально короткою чи трохи подовженою. Важливою деталлю залишаються непрофіліровані кінчики волосся.



Омолоджуючі стрижки для старших жінок / Фото Pinterest

Піксі

Зачіска є універсальною та підходить для жінок різного віку, з різним типом обличчя та волосся. Піксі може бути коротким, середньої довжини чи подовженим. Середнє піксі підійде для тих, хто хоче зберегти довжину, але й додати характерності, а подовжені пасма пасуватимуть тим, хто боїться класичного короткого піксі.



Омолоджуючі стрижки для старших жінок / Фото Pinterest

Каре

Для жінок, які хочуть мати сучасний вигляд, але не втрачати довжину волосся, радимо зупинитися на стрижці каре. У класичному варіанті це стрижка середньої довжини, при якій волосся доходить до рівня щелепи чи плечей. Варіантів каре є безліч, серед них французьке каре, з чубчиком, асиметричне та інші.



Омолоджуючі стрижки для старших жінок / Фото Pinterest

Чубчик

Перукарі зазначають, що чубчик може додати образу свіжості, приховати вікові зморшки на лобі й омолодити. Оберіть для себе зачіску з чубчиком, щоб мати красивий та ефектний вигляд, при цьому візуально прибравши кілька зайвих років.



Омолоджуючі стрижки для старших жінок / Фото Pinterest