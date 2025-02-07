Короткі омолоджуючі стрижки для жінок після 60 років: ці зачіски приберуть зайвий вік

Жінки після 60 років намагаються спростити свій догляд за волоссям, тож задумуються про короткі стрижки. Професійні перукарі теж радять звертати увагу саме на такі зачіски, оскільки вони найкраще пасують дорослим жінкам.

Перед тим, як зробити стрижку, порадьтеся з перукарем щодо свого вибору, оскільки зачіска повинна підкреслювати вашу форму обличчя, пише 24 Канал. Якщо до вашого кольору обличчя пасуватиме світлий відтінок фарбування, то рекомендуємо звернути на нього увагу, оскільки світлі тони прибирають зайвий вік.

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Шеггі з чубчиком

Хвиляста зачіска з легкими кучерями підходять для жінок з довгим обличчям, оскільки чубчик приховує високе чоло, а стрижка робить лице овальнішим. Втім стилісти кажуть, що шеггі підходить для жінок з круглим обличчям, оскільки хвильки приховують круглі щічки й ховають кути квадратного лиця.



Актуальні зачіски для жінок після 60 років / Фото Pinterest

Піксі

Стрижка підійде для тонкого волосся, оскільки візуально зробити паста густими. Текстура робить об’єм, який можна ще надати під час сушіння феном та укладки за допомогою спеціальних щіток.



Красиві зачіски для жінок після 60 років / Фото Pinterest

Подовжений боб

Жінки після 60 років можуть носити подовжений боб до щелепи. Щоб додати трішки ефектності, можна зробити косий поділ, додати чубчик чи накрутити пасма для об’єму.



Актуальні зачіски для жінок після 60 років / Фото Pinterest

Боб з підкрученими кінчиками

Ця стрижка схожа на класичну, втім кінчики потрібно підкрутити вгору. Це можна зробити за допомогою плойки, щоб завити верхню частину догори.



Ефектні зачіски для жінок після 60 років / Фото Pinterest

Каре

Така стрижка є класикою та чудовим способом носити довге волосся в старшому віці. Підійде каре для овального та квадратного обличчя. Каре добре виглядає в будь-якому кольорі, тому можна обирати той відтінок, який найкраще до вподоби.



Актуальні зачіски для жінок після 60 років / Фото Pinterest