Стрижки, які зроблять лице худішим: вигляд омолодиться одразу на 10 років

Щоб скоригувати риси обличчя – не обов’язково вдаватися до ін’єкційних процедур. Достатньо лише зробити стильну зачіску, яка зможе видовжити лице та зробити його худішим.

Перукарі добре знаються на тонкощах різних зачісок, тож розповіли про кілька варіантів, які допоможуть приховати пухкі щічки, пише Lady 24. Ці кілька зачісок чи стрижок підійдуть для тих, хто має повне обличчя, оскільки здатні прибрати непотрібний об’єм у нижній частині.

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Кілька представлених нижче зачісок не лише скоригують овал обличчя й освіжать вигляд, але й зможуть омолодити на кілька років та навіть увиразнити вилиці.

Проділ

Для овальної та круглої форми обличчя підійде прямий проділ, який візуально видовжить та витягне обличчя й акцентує увагу на правильних пропорціях. А от для квадратної й трикутної форми підійде косий проділ, який візуально зменшить обличчя, відволікаючи увагу від важкого низу.



Стрижки, які видовжують обличчя / Фото Pinterest

Стрижка піксі

Ця зачіска ідеально підійде для жінок з овальним та трикутним типом обличчя. Текстуровані пасма стрижки піксі зроблять видовжений овал обличчя та приберуть зайвий об’єм в нижній частині лиця. А ще піксі ідеально пасує жінкам після 50 років, тож точно зможе омолодити їхній вигляд.



Стрижки, які видовжують обличчя / Фото Pinterest

Хвилясте волосся з недбалим проділом

Недбалий проділ підійде жінкам, які мають круглу чи квадратну форму обличчя. Легенькі хвильки візуально видовжать обличчя та увиразнять вилиці, а недбалий проділ зробить образ легким та невимушеним.



Стрижки, які видовжують обличчя / Фото Pinterest

Подовжене каре

Цей варіант чудово підійде для тих, хто хоче розпрощатися з довгим волоссям, але при цьому хоче мати модну стрижку, яка візуально видовжить обличчя.



Стрижки, які видовжують обличчя / Фото Pinterest

Подовжений чубчик-шторка

Видовжити обличчя можна за допомогою чубчика-шторки. Відсутність чітких контурів дасть ефект витонченого овалу обличчя.



Стрижки, які видовжують обличчя / Фото Pinterest

Кожна з цих зачісок чи стрижок точно допоможуть досягнути вам ефекту видовженості обличчя. Перукарі кажуть, що ці стрижки здатні створити ілюзію худішого лиця.