Найкрасивіші стрижки 2025 року: вони варті вашої уваги

З приходом тепла більшість жінок хочуть оновити свій образ, тому шукають для себе цікаві варіанти стрижок. У сучасному світі всі зачіски поєднує одне – це невимушеність, тому трендові варіанти повинні мати такий вайб, наче ви зробили стрижку спонтанно.

Важливо, щоб стрижка виглядала трішки неакуратно, але й мало чарівну недбалість, яка зараз є популярною, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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При створенні зачісок часто досягається такий результат, коли волосся трохи відросло, а лінії стрижки є природними й живими на відміну від салонних зачісок, які виглядають ідеально. Красивий ефект забезпечує гра текстур, коли йдеться про стрижки з шарами та рваними чубчиками й легкі укладання.

У 2025 році в моді буде 5 комфортних у носінні стрижок, які вже вважаються максимально трендовими.

Boyish bob

Хлопчачий боб, як правило, трохи коротший за звичайний боб та має хлопчачий відтінок волосся, здебільшого це коричневий.

Колір волосся може суттєво доповнити образ. Наприклад, глибокий чорний додає загадковості, карамельні відтінки – тепла і відкритості, а рудий – енергії та сміливості. Продукція бренду Avena – це абсолютно новий рівень фарбування, який дозволяє експериментувати, зберігаючи волосся здоровим, блискучим і живим.

Хлопчачий боб вже тривалий час носить Емма Коррін. Майте на увазі, що така стрижка підійде не всім. Не рекомендовано таку стрижку робити жінкам з округлою формою обличчя, а ще в більшості випадків стрижка не пасуватиме кучерявим дівчатам.

Каскад

Техніка стрижки полягає у поступовому вкорочуванні пасм, який створює ефект природного об’єму. Така стрижка додає легкості й руху, дозволяє формувати контури зачіски й полегшує укладання, яке чудово підходить для різної довжини волосся.

Wispy bangs

Ледь помітний тонкий чубчик – це ідеальна стрижка для тих, хто хоче приміряти на собі щось нове, але надати чубчику тонких шарів, які легше укладати та які не закривають повністю чоло. Такий чубчик витончено росте й вимагає менше догляду.

Біксі

Цей варіант короткої стрижки запозичив різноманітні елементи від різних стрижок. Біксі є багатошаровою, має прикореневий об’єм та вкорочені виски. Така зачіска може нагадувати рваний боб чи подовжений піксі.

Чубчик Біркін

Завдяки такому чубчику можна швидко освіжити зачіску, не вдаючись до особливих змін. Такий чубчик підходить майже всім жінкам незалежно від типу волосся й форми обличчя. Цей знаменитий чубчик-шторка отримав свою назву від легендарної акторки Джейн Біркін.