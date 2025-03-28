5 стрижок для тонкого волосся, які підійдуть всім: візуально нададуть об'єм

Тонке волосся – проблема багатьох жінок, втім уникнути цієї проблеми можна за допомогою стрижки, яка візуально надасть об’єму. Перукарі знають кілька чудових зачісок, що додають пасмам густоти.

Рідке й тонке волосся може бути від природи, однак гарна новина полягає в тому, що бажаний об’єм можна створити за допомогою ідеальної стрижки та певних хитрощів в укладанні, пише 24 Канал.

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Правильний зріз

Щоб отримати більший об’єм, варто віддавати перевагу коротким стрижкам. Вони візуально роблять волосся густішим та об’ємнішим. Незалежно від обраної довжини, попросіть майстра зробити рівний крайовий зріз, без використання ножиць для філірування.

Kitty Cut

Така стрижка має тонкі делікатні слої, які надають волоссю динамічності та структури. Зачіска підходить для волосся середньої довжини, а в класичному варіанті опускається до ключиць й досягає плечей.

Каре

Фахівці радять для тонкого волосся стригти каре зі щільним зрізом. Завдяки цьому волосся буде легко укладатися й краще тримати форму. Каре може бути різним – залишатися прямим чи бути завитим в легкі хвильки.

Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!

Під час укладання важливо зробити прикореневий об’єм та зафіксувати зачіску за допомогою лаку. Щоб зріз залишався правильним, оновлюйте стрижку раз на 2 місяці.

Французький боб

Помітна частина волосся цієї стрижки лежить на вилицях та надає об’єму нижній частині стрижки. Ця зачіска не вимагає вирівнювання чи укладання спеціальними засобами. Головною родзинкою є чубчик, завдяки чому цей боб й назвали французьким, оскільки саме чубчик асоціюється з парижанками.

Боб-каре

Зачіска підходить для тих, хто хоче надати волоссю додаткового об’єму. Цю стрижку можуть робити жінки будь-якого віку та форми обличчя. Плюсом стрижки є те, що вона легко укладається, тому не потребує ніяких навичок у стилізуванні.

Фахівці розповіли про кілька стрижок, які будуть популярними увесь 2025 рік. Серед них є нові й цікаві та вже звичні для нас зачіски. Більше читайте про них у нашому матеріалі.