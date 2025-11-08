Найкращі стрижки для жінок після 60 років: вони здатні омолоджувати

Після 60 років жінки частіше обирають для себе короткі зачіски. З віком волосся стоншується й втрачає об’єм, тому варто звернути увагу на стрижки, які освіжать образ.

Перукарі серед всіх ймовірних зачісок віднайшли кілька варіантів, які найкраще підійдуть 60-річним жінкам, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Правильно підібрана стрижка освіжить образ та навіть стане легкою в догляді.

Які стрижки зробити після 60 років?

Асиметричний боб

Ця стрижка найкраще підійде для кучерявого чи хвилястого волосся. Зачіска створить легкий об’єм та підкреслить текстуру волосся. За короткою стрижкою легко доглядати, тож це досить хороший варіант для 60-річних жінок.



Стрижки для жінок після 60 років / Фото Pinterest

Класичне піксі

Піксі допомагає чітко відкрити обличчя й підкреслити риси. Стрижка легка в догляді й візуально омолоджує, а ще робить акцент на обличчі, а не на довжині волосся.



Стрижки для жінок після 60 років / Фото Pinterest

Класичний боб

Для тих, хто не любить зовсім коротке волосся, радимо звернути увагу на класичний боб. Стрижка підійде для жінок, які мають м’які хвильки. Завдяки зачісці вдасться надати об’єм біля коренів й отримати охайний та сучасний вигляд.



Стрижки для жінок після 60 років / Фото Pinterest

Видання City Magazine розповіло про цікаву стрижку, яка підійде всім жінкам після 50 років. У центрі уваги – стрижка піксі. Зачіска стала популярною після появи Кім Кардашян з коротким волоссям. Красива стрижка ідеально підходить жінкам після 50 років. Вона універсальна, але для різних форм обличчя потребує певних коригувань.

