Найкращі стрижки для жінок після 60 років: вони здатні омолоджувати
- Жінки після 60 років частіше обирають короткі стрижки через втрату об'єму волосся з віком.
- Асиметричний боб, класичне піксі та класичний боб - це стрижки, які омолоджують та легко доглядаються.
Після 60 років жінки частіше обирають для себе короткі зачіски. З віком волосся стоншується й втрачає об’єм, тому варто звернути увагу на стрижки, які освіжать образ.
Перукарі серед всіх ймовірних зачісок віднайшли кілька варіантів, які найкраще підійдуть 60-річним жінкам, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Правильно підібрана стрижка освіжить образ та навіть стане легкою в догляді.
Які стрижки зробити після 60 років?
Асиметричний боб
Ця стрижка найкраще підійде для кучерявого чи хвилястого волосся. Зачіска створить легкий об’єм та підкреслить текстуру волосся. За короткою стрижкою легко доглядати, тож це досить хороший варіант для 60-річних жінок.
Стрижки для жінок після 60 років / Фото Pinterest
Класичне піксі
Піксі допомагає чітко відкрити обличчя й підкреслити риси. Стрижка легка в догляді й візуально омолоджує, а ще робить акцент на обличчі, а не на довжині волосся.
Стрижки для жінок після 60 років / Фото Pinterest
Класичний боб
Для тих, хто не любить зовсім коротке волосся, радимо звернути увагу на класичний боб. Стрижка підійде для жінок, які мають м’які хвильки. Завдяки зачісці вдасться надати об’єм біля коренів й отримати охайний та сучасний вигляд.
Стрижки для жінок після 60 років / Фото Pinterest
Зачіска стала популярною після появи Кім Кардашян з коротким волоссям. Красива стрижка ідеально підходить жінкам після 50 років. Вона універсальна, але для різних форм обличчя потребує певних коригувань.
Які стрижки маскують сивину?
Піксі, багатошаровий боб і каскад можуть замаскувати сивину. Вони підходять для зрілих жінок.
Ці зачіски допомагають приховати сивину та надати волоссю об'єму без необхідності фарбування.
