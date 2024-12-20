Стрижки, які здатні омолодити на 15 років: які варіанти підійдуть всім жінкам

Жінки у старшому віці завжди хочуть молодше виглядати. В цьому їм допоможуть не лише стильні образи, але й красиві зачіски. Правильна стрижка може омолодити на багато років й додати жінці сучасного вигляду.

Зачіска здатна підкреслити шарм жінки, тому треба звернути увагу на кілька варіантів, які справді здатні перевтілити жінку лише за один прихід до перукаря, пише 24 Канал.

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Hair-стилісти вже добре знають, що підходить старшим жінкам, тож визначили кілька стрижок, які є популярними та затребуваними.

Світлий боб

Класична стрижка боб ніколи не вийде з моди. Трендовим варіантом є боб з градуйованими пасмами, які спадатимуть нижче лінії плечей. Подовжені пасма сприяють тому, що зачіска начебто підтягує обличчя. Боб може бути з чубчиком, який дозволить приховати вікові зміни в зоні лоба. Підійде такий боб для жінок з тонким волоссям.



Стрижки для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Каре

Каре до підборіддя підходить для більшості типів обличчя й текстур волосся. Тонким пасмам стрижка надасть додаткового об’єму та легкості. Густому волоссю каре дозволить створити акуратний та структурований вигляд. Та загалом, цю стрижку можна адаптувати під будь-яку структуру волосся. Зачіска навіть підійде для хвилястого та кучерявого волосся.



Стрижки для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Каскад

Короткий каскад дозволяє візуально втратити кілька років. Багатошаровість цієї зачіски дозволяє досягнути ефекту швидкого омолодження. Щоб зачіска ще більше відняла віку, можна пофарбуватися у світлий колір чи зробити мелірування.



Стрижки для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Чубчик

Навіть жінкам старшого віку пасує чубчик, оскільки він здатен омолоджувати на кілька років. Будь-яка зачіска із текстурним чубчиком омолоджує та здатна освіжити образ. Чубчик можна робити до стрижки боб чи каре.



Стрижки для жінок після 50 років / Фото Pinterest