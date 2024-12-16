Деякі стрижки та зачіски обожнюють відомі знаменитості, пише 24 Канал. У сучасному світі зірки та інфлюенсери є нашими трендсеттерами, оскільки саме завдяки їхньому вигляду й образам, ми черпаємо для себе натхнення.

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Ми надихалися ними у 2024 році, але й будемо знову звертатися за надивленістю до їхніх образів вже з нового року. Про найцікавіші стрижки й зачіски – розповідаємо далі.

Стрижка боб

Ця зачіска вважається класикою, яка завжди є та буде актуальною, втім саме стрижка боб цього року стала найпопулярнішою. Не втратить боб своєї актуальності й в наступному році.

Варіантів стрижки боб є безліч, тож ви зможете обрати ту зачіску, яка буде личити вашій формі обличчя. Боб носить зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз, головна редакторка американського Vogue Анна Вінтур та шведська модель Ельза Госк.

Чубчик-шторка

Такий чубчик додає будь-яким стрижкам молодості й підходить усім жінкам. Відмінна риса такого чубчика – поділ на дві частини, яка може бути чіткою чи недбалою. Зазвичай, проділ роблять посередині й зачіска з чубчиком виглядає неймовірно.

Чубчик-шторку тривалий час носила Маша Єфросиніна, а європейські та американські модниці надихаються виглядом співачки Сабріни Карпентер.

Хвилясте волосся

Дівчата з прямим волоссям хочуть додати своїм образам трохи різноманіття й подекуди накручують волосся на плойку, щоб воно виглядало святковіше й додавало родзинки образу. Саме такий варіант буде модним у 2025 році.

Змінюйте час від часу випрямлене волосся на легенькі кучері й побачите, як на очах зміниться ваш вигляд. Легенькі кучері часто любить створювати британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі.