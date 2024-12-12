Кожна жінка хоче мати неймовірний вигляд в будь-якому віці, пише 24 Канал. У цьому їй допомагає не лише внутрішня харизма, але й імідж, до якого входить стиль одягу та зачіска. В образі велику роль відіграє стрижка. Вони можуть бути різними – залежно від довжини чи кольору, структури волосся чи форми обличчя.

Цікаво Як підстригтися у грудні на коротке волосся: неймовірні зачіски для жінок

У 2025 році стилісти кажуть, що в моді буде зачіска, яку не доведеться укладати. Головне бажання жінок полягає в тому, щоб стрижка мала охайний вигляд й потребувала мінімального часу на догляд. Перукарі визначили кілька таких стрижок, які будуть найпопулярнішими у 2025 році.

Каре

Ця стрижка й справді досить легка у догляді. Найкраще її робити власницям густого волосся, бо саме на ньому вона має неймовірний вигляд. Щоб зробити каре ефектнішим, приховати сліди вікових змін на обличчі та додати нотки французького вайбу, можна зробити красивий чубчик. Цікавими варіантами можна надихнутися на сторінці Жюлі Феррері.

Класичний боб

Щоб волосся було легко укладати, зробіть у 2025 році класичний боб, який є універсальною стрижкою для жінок будь-якого віку. Акцент треба робити на природність. Задля різноманіття можна робити легенькі хвильки чи створювати скуйовджену текстуру. Боб підкреслить овал обличчя й буде чудово виглядати навіть без укладки. Ця стрижка потребує лише миття й висушування навіть без фену.

Рівний зріз

Охайно й красиво виглядають зачіски з рівним зрізом. Підстригати кінчики потрібно кожних 3 місяці. Для укладки треба лише висушити волосся феном за допомогою гребінця, без використання випрямляча.

За бажанням, додати образу легкості й невимушеності можна завдяки стрижці каскад, піксі чи рваних пасм. Такі зачіски теж легкі в догляді й не потребують великих зусиль для укладання.