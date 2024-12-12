Каждая женщина хочет иметь невероятный вид в любом возрасте, пишет 24 Канал. В этом ей помогает не только внутренняя харизма, но и имидж, в который входит стиль одежды и прическа. В образе большую роль играет стрижка. Они могут быть разными – в зависимости от длины или цвета, структуры волос или формы лица.

Интересно Как подстричься в декабре на короткие волосы: невероятные прически для женщин

В 2025 году стилисты говорят, что в моде будет прическа, которую не придется укладывать. Главное желание женщин заключается в том, чтобы стрижка имела опрятный вид и требовала минимального времени на уход. Парикмахеры определили несколько таких стрижек, которые будут самыми популярными в 2025 году.

Каре

Эта стрижка действительно достаточно легкая в уходе. Лучше всего ее делать обладательницам густых волос, потому что именно на них она имеет невероятный вид. Чтобы сделать каре эффектным, скрыть следы возрастных изменений на лице и добавить нотки французского вайба, можно сделать красивую челку. Интересными вариантами можно вдохновиться на странице Жюли Феррери.

Классический боб

Чтобы волосы было легко укладывать, сделайте в 2025 году классический боб, который является универсальной стрижкой для женщин любого возраста. Акцент надо делать на естественность. Для разнообразия можно делать легкие волны или создавать взъерошенную текстуру. Боб подчеркнет овал лица и будет прекрасно смотреться даже без укладки. Эта стрижка требует только мытья и высушивания даже без фена.

Ровный срез

Аккуратно и красиво смотрятся прически с ровным срезом. Подстригать кончики нужно каждые 3 месяца. Для укладки надо лишь высушить волосы феном с помощью расчески, без использования выпрямителя.

По желанию, добавить образу легкости и непринужденности можно благодаря стрижке каскад, пикси или рваных прядей. Такие прически тоже легкие в уходе и не требуют больших усилий для укладки.