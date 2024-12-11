Мы привыкли самовыражаться благодаря наряду, однако прическа также способна добавить имиджа, уменьшить возраст и даже омолодить, пишет 24 Канал со ссылкой на Hair Styles Weekly. Такие прически имеют интересный вид, а их универсальность поможет сэкономить время на укладке.
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Cub Cut
Эта стильная стрижка подойдет всем, кто любит четкие и чистые линии. Прическа создает невероятный баланс между изяществом и смелостью.
Красивые прически на декабрь для коротких волос / Фото Pinterest
Curly Bob
Такая стрижка для кудрявых женщин позволяет идеально обрамить волосы и показать кудри или волнистости. Эта прическа подходит всем независимо от формы лица. Чтобы сохранить локоны и объем – пользуйтесь специальным гелем или кремом.
Стильные прически на декабрь для коротких волос / Фото Pinterest
Непринужденный боб
Этот вариант прически подойдет для тех, кто хочет иметь непринужденный вид и красивый образ. Стрижка от классического боба отличается своей мягкостью. Благодаря взъерошенным волнам можно создать непринужденную прическу, которая будет выглядеть довольно стильно и интересно.
Красивые прически на декабрь для коротких волос / Фото Pinterest
Edgy Bob
За основу этой стрижки взяли традиционный бой. Главная особенность заключается в ровных слоях, определенной асимметрии и взъерошенной текстуре. Такая стрижка сможет излучить уверенность в себе и подойдет всем, кто не боится экспериментов.
Стильные прически на декабрь для коротких волос / Фото Pinterest