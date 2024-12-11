Ми звикли самовиражатися завдяки вбранню, однак зачіска також здатна додати іміджу, зменшити вік та навіть омолодити, пише 24 Канал з посиланням на Hair Styles Weekly. Такі зачіски мають цікавий вигляд, а їхня універсальність допоможе зекономити час на укладанні.

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Cub Cut

Ця стильна стрижка підійде всім, хто любить чіткі та чисті лінії. Зачіска створює неймовірний баланс між витонченістю та сміливістю.



Красиві зачіски на грудень для короткого волосся / Фото Pinterest

Curly Bob

Така стрижка для кучерявих жінок дозволяє ідеально обрамити волосся й показати кучері чи хвилястості. Ця зачіска підходить всім незалежно від форми обличчя. Щоб зберегти локони й об’єм – користуйтеся спеціальним гелем чи кремом.



Стильні зачіски на грудень для короткого волосся / Фото Pinterest

Невимушений боб

Цей варіант зачіски підійде для тих, хто хоче мати невимушений вигляд та красивий образ. Стрижка від класичного боба відрізняється своєю м’якістю. Завдяки скуйовдженим хвилькам можна створити невимушену зачіску, яка виглядатиме доволі стильно й цікаво.



Красиві зачіски на грудень для короткого волосся / Фото Pinterest

Edgy Bob

За основу цієї стрижки взяли традиційний бою. Головна особливість полягає в рівних шарах, певній асиметрії та скуйовдженій текстурі. Така стрижка зможе випромінити впевненість в собі та пасуватиме всім, хто не боїться експериментів.



Стильні зачіски на грудень для короткого волосся / Фото Pinterest