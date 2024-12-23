Стрижки після 40 років, які сильно молодять: їх радять всі стилісти

У 40 років жінки ще молодо й гарно виглядають, але вже ретельніше слідкують за своїм зовнішнім виглядом та стараються створити стильну зачіску, яка не видасть їхнього віку. Є певний перелік стрижок, які підкреслять природну красу та нададуть сучасного вигляду.

На волосся всі в першу чергу звертають увагу, тому зачіска є важливим елементом в образі, за яким треба слідкувати, пише 24 Канал. Омолоджуючі стрижки для жінок після 40 років допоможуть не лише освіжити зовнішній вигляд, але й підкреслити стиль та індивідуальність.

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Правильна стрижка справді допоможе виглядати молодшою за свій вік, тому варто звернути на кілька варіантів, які рекомендують всі перукарі та майстри зачісок.

Боб

Стрижка боб вважається головним трендом зачісок останніх кілька років. Кожного сезону з’являються нові варіації стрижки, тому важко зупинитися на чомусь одному. Жінки можуть обирати для себе боб Матильди, як фільму "Леон", який носила юна акторка Наталі Портман.

Також варто звернути увагу на гладкий боб. Ця мінімалістична зачіска підходить на кожен день та чудово виглядає. Таку стрижку зараз носить акторка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз.

Для жінок, які хочуть трохи обрамити обличчя, варто звернути увагу на стрижку боб-бульбашка, кінчики якої вирізняються пишністю та підгинанням, які можна надати за допомогою стайлера.



Зачіски для жінок після 40 років / Фото Pinterest

Каре

Довге волосся жінкам починає набридати, тож після 40 років вони хочуть трохи його обрізати. Для тих, хто не може насмілитися на короткий боб, варто звернути увагу на каре.

Варіації цієї стрижки є багато, тому варто радитися з перукарем щодо того, яке каре краще підійде до типу обличчя. Коротке каре додає об’єму тонкому волоссю, а подовжене каре ідеально підходить для густих пасм.



Стрижки для жінок після 40 років / Фото Pinterest

Каскад

Ця стрижка підійде для жінок, які люблять об’єм та природність. До основних варіантів належить каскад сердньої довжини, які надасть легкості та текстури, глибокий каскад для густого волосся та каскад з чубчиком для створення жіночного вигляду.

Каскад створює об’єм, тому цю стрижку варто обирати жінкам, які мають тонке волосся. Виглядає зачіска природно та є легкою в догляді.



Зачіски для жінок після 40 років / Фото Pinterest

Після 40 років жінкам варто остерігатися стрижки піксі чи гарсон, оскільки вони можуть, навпаки, додати віку. Краще зосередитися на цих трьох основних варіантах, які радять перукарі та стилісти.