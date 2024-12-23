На волосы все в первую очередь обращают внимание, поэтому прическа является важным элементом в образе, за которым надо следить, пишет 24 Канал. Омолаживающие стрижки для женщин после 40 лет помогут не только освежить внешний вид, но и подчеркнуть стиль и индивидуальность.

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Правильная стрижка действительно поможет выглядеть моложе своего возраста, поэтому стоит обратить внимание на несколько вариантов, которые рекомендуют все парикмахеры и мастера причесок.

Боб

Стрижка боб считается главным трендом причесок последних несколько лет. Каждый сезон появляются новые вариации стрижки, поэтому трудно остановиться на чем-то одном. Женщины могут выбирать для себя боб Матильды, как фильма "Леон", который носила юная актриса Натали Портман.

Также стоит обратить внимание на гладкий боб. Эта минималистичная прическа подходит на каждый день и прекрасно выглядит. Такую стрижку сейчас носит актриса "Эмили в Париже" Лили Коллинз.

Для женщин, которые хотят немного обрамить лицо, стоит обратить внимание на стрижку боб-пузырь, кончики которой отличаются пышностью и подгибом, которые можно предоставить с помощью стайлера.



Прически для женщин после 40 лет / Фото Pinterest

Каре

Длинные волосы женщинам начинают надоедать, поэтому после 40 лет они хотят немного их обрезать. Для тех, кто не может осмелиться на короткий боб, стоит обратить внимание на каре.

Вариации этой стрижки есть много, поэтому стоит советоваться с парикмахером относительно того, какое каре лучше подойдет к типу лица. Короткое каре добавляет объема тонким волосам, а удлиненное каре идеально подходит для густых прядей.



Стрижки для женщин после 40 лет / Фото Pinterest

Каскад

Эта стрижка подойдет для женщин, которые любят объем и естественность. К основным вариантам относится каскад средней длины, которые придаст легкости и текстуры, глубокий каскад для густых волос и каскад с челкой для создания женственного вида.

Каскад создает объем, поэтому эту стрижку стоит выбирать женщинам, которые имеют тонкие волосы. Выглядит прическа естественно и является легкой в уходе.



Прически для женщин после 40 лет / Фото Pinterest

После 40 лет женщинам стоит остерегаться стрижки пикси или гарсон, поскольку они могут, наоборот, добавить возраста. Лучше сосредоточиться на этих трех основных вариантах, которые советуют парикмахеры и стилисты.