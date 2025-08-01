Правило 7 пунктів: тренд з тіктоку, який перетворює створення образу на гру
- У тіктоці популярний тренд "правило 7 пунктів", який допомагає створювати стильні образи, оцінюючи кожен елемент у 1 – 2 бали.
- Мета тренду – скласти образ від 7 до 8 балів, комбінуючи базові та акцентні речі для досягнення ідеального вигляду.
У тіктоці вирує гарячий тренд, який точно змусить заново закохатися у власний гардероб кожну дівчину. Новий погляд на речі допоможуть вам дати їм свіже дихання.
Часом навіть стильні та трендові речі стають у наших очах не такими вже й привабливими, як раніше, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Часом може відбутися певне перевантаження образу, або незаповненість. У певних випадках нас може відволікати різноманіття трендів та прагнення приміряти все й одразу.
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Як скласти образ за правилом з 7 пунктів?
На допомогу нам приходить гарячий тренд з тіктоку. Правило 7 кроків перетворить вибір образу на дуже зручну схему. Кожен елемент оцінюється в 1 – 2 бали. Метою є скласти аутфіти від 7 до 8 балів. Має бути не менше 6 і не більше 10 балів.
1 бал – база
Образ завжди складається навколо бази. Це може бути:
- біла футболка або майка;
- джинси або штани;
- кеди, балетки або лофери;
- сорочка нейтрального кольору;
- чорна сумка;
- сонцезахисні окуляри.
2 бали – акцентні речі
Додавайте до аутфіту речі, які стануть родзинкою образу й створять певний настрій. До прикладу – це може бути:
- топ, корсет, фактурний топ (мереживо, шовк, вишивка);
- яскраве або нестандартне взуття (сатинові човники, яскраві балетки);
- об’ємні сережки, мікс ланцюжків, яскраві браслети;
- капелюхи, хустки, бейсболки;
- ефектні сумки — металеві, міні, з нетиповим силуетом;
Щоб зрозуміти, як виглядає цілісний образ за цією схемою, пропонуємо приклад аутфіту. Уявіть собі образ, що складається з білих штанів палаццо (1 бал), футболки поло (2 бали), яскравої сумки (2 бали), джемпера на плечі (2 бали) та темних окулярів (1 бал).
В іншому випадку це може бути напівпрозора спідниця (2 бали), червона сумка (2 бали), топ (1 бал), чорні слінгбеки (1 бал), окуляри (1 бал). Образ набрав 7 балів, а це означає, що він ідеальний.
7-бальний аутфіт стає мастхевом у стилі розумної моди. Якщо ж набрано більше, то один з елементів образу можна прибрати, щоб збалансувати вигляд.