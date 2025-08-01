У тіктоці вирує гарячий тренд, який точно змусить заново закохатися у власний гардероб кожну дівчину. Новий погляд на речі допоможуть вам дати їм свіже дихання.

Часом навіть стильні та трендові речі стають у наших очах не такими вже й привабливими, як раніше, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Часом може відбутися певне перевантаження образу, або незаповненість. У певних випадках нас може відволікати різноманіття трендів та прагнення приміряти все й одразу.

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Як скласти образ за правилом з 7 пунктів?

На допомогу нам приходить гарячий тренд з тіктоку. Правило 7 кроків перетворить вибір образу на дуже зручну схему. Кожен елемент оцінюється в 1 – 2 бали. Метою є скласти аутфіти від 7 до 8 балів. Має бути не менше 6 і не більше 10 балів.

1 бал – база

Образ завжди складається навколо бази. Це може бути:

біла футболка або майка;

джинси або штани;

кеди, балетки або лофери;

сорочка нейтрального кольору;

чорна сумка;

сонцезахисні окуляри.

2 бали – акцентні речі

Додавайте до аутфіту речі, які стануть родзинкою образу й створять певний настрій. До прикладу – це може бути:

топ, корсет, фактурний топ (мереживо, шовк, вишивка);

яскраве або нестандартне взуття (сатинові човники, яскраві балетки);

об’ємні сережки, мікс ланцюжків, яскраві браслети;

капелюхи, хустки, бейсболки;

ефектні сумки — металеві, міні, з нетиповим силуетом;

Щоб зрозуміти, як виглядає цілісний образ за цією схемою, пропонуємо приклад аутфіту. Уявіть собі образ, що складається з білих штанів палаццо (1 бал), футболки поло (2 бали), яскравої сумки (2 бали), джемпера на плечі (2 бали) та темних окулярів (1 бал).

В іншому випадку це може бути напівпрозора спідниця (2 бали), червона сумка (2 бали), топ (1 бал), чорні слінгбеки (1 бал), окуляри (1 бал). Образ набрав 7 балів, а це означає, що він ідеальний.

7-бальний аутфіт стає мастхевом у стилі розумної моди. Якщо ж набрано більше, то один з елементів образу можна прибрати, щоб збалансувати вигляд.