3 найпопулярніші сукні Олени Зеленської: чому одна з них стала скандальною

Знайти на інстаграм-сторінці Олени Зеленської сукню – справа не з легких. Перша леді вкрай рідко одягає плаття, а всі її стильні образи складаються з костюмів чи блузів зі штанами палаццо. Та все ж таки в гардеробі дружини президента є кілька вражаючих суконь.

Перша леді Олена Зеленська є справжньою українською іконою стилю, пише Lady 24. Впродовж тривалого часу її одягає стилістка Наталі Каменська, яка є співзасновницею відомого бренду Gunia Project.

Зверніть увагу Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх знялася в кампейні українського бренду CHER'17

Дружина президента під час поїздок в різні міста, на державні зустрічі чи відрядження повсякчас обирає костюми. У її гардеробів їх є безліч від всіх можливих українських брендів.

Її улюбленим стилем є мінімалізм, якого вона завжди дотримується. Олена Зеленська майже не одягає на собі яскраві кольори чи речі з намистинами та декорованими камінчиками. Її головна база – це лаконічний дизайн та цікавий крій речей, які привертають увагу оточуючих.

Перша леді любить у своїх образах спокійні кольори та відтінки. У її гардеробі переважає чорний, білий, молочний, бежевий, сірий, синій чи блакитний. Втім у батлі сукня чи костюм обов’язково переможе другий варіант. У костюмах ми бачимо Олену Зеленську постійно, тож вирішили пригадати, як же ж виглядали її сукні, які найбільше запам’яталися українцям.

Сукня Frolov

Олена Зеленська на церемонії інтронізації Імператора Японії Нарухіто в Імператорському палаці Токіо з’явилася в красивій блакитній сукні від талановитого українського дизайнера Івана Фролова.

Асиметрична сукня класичного чоловічого крою підкреслювала талію. Один із лацканів сукні спадав на плече, що покрите тюлем на тон холоднішим за сукню. На одному рукаві – ручна вишивка розсіяними кристалами, інший рукав – довгий та класичний. Цей образ прикрашав передній шлейф, який простягається від початку шиї до підлоги.



Стильні сукні Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Сукня DAFNA MAY

На одну із зустрічей Олена Зеленська одягнула білосніжну сукню з англійським коміром. Для себе перша леді обрала плаття від української дизайнерки Дафни Мей. Вбрання мало довгі рукави та елегантний пояс, який підкреслював струнку фігуру першої леді.

Для Олени Зеленської це плаття є особливим, бо у своєму інстаграм-дописі вона зазначила, що саме в цій сукні вона вперше як дружина президента вітала в Києві іноземну гостю – дружину прем'єр-міністра Ізраїлю Сару Нетаньягу.



Красиві сукні Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Сукня Frolov

Ця сукня багатьом українцям запам’яталась скандальною. Перша леді одягнула жовту сукню довжини максі на довгий рукав лимонного кольору від бренду Frolov на посвяту імператора Японії. Вишукане вбрання вона доповнила жовтими рукавичками, клатчем та бежевими туфлями.

Втім українці вибухнули доволі категоричною реакцією на це плаття, бо за стародавньою традицією цей колір можуть носити винятково члени імператорської родини.

Після шквалу критики Олена Зеленська передала цю сукню як лот для благодійної гала-вечері Tabletochki Giving Tuesday Dinner, тож продаж плаття першої леді допоміг зібрати кошти онкохворим дітям.



Бездоганні сукні Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Стилістка Олени Зеленської розповіла, що образи для дружини президента балансує на межі класики й сучасності, тому кожен вихід першої леді й справді бездоганний. А ще Наталі Каменських завжди орієнтується на українських дизайнерів та вибирає для першої леді вбрання від наших брендів.