Найкрасивіші сукні на 2025 рік у стилі бохо: у них закохаються всі

У 2025 році стиль бохо буде на піку популярності, а це означає, що варто придивлятися до красивих суконь, які стануть ідеальним вибором для святкового заходу чи прогулянки у вихідний день. Дизайнери представили чимало цікавих фасонів, тож вибрати точно буде з чого.

Мінімалістичні дизайни, які ми всі так любили починають відходити на другий план, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Лідирувати починають вбрання з прозорих тканин, грамуні складки, яскраві кольори, рюші та квітковий принт.

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Завдяки сукні у стилі бохо можна досягнути богемного вигляду, варто лиш придивитися до найпопулярніших варіантів.

Максісукня з довгими рукавами

Така сукня дозволить вам відчувати себе ефектно! Обирайте плаття з прозорого шовку з принтом tie-dye в теплих тонах. Поєднувати її варто з туфлями чи босоніжками на підборах.



Модні сукні в стилі бохо / Фото Vogue

Жовта сукня у квітковий принт

Яскрава сукня у квітковий принт – чудовий варіант на теплу пору. Поєднувати її можна з лоферами, балетками чи красивим взуттям на підборах.



Красиві сукні в стилі бохо / Фото Vogue

Довга сукня з драпіруванням

Обирайте довге плаття злегка обтислого фасону з ефектом драпірування, який додасть образу спокусливості. В холодну пору цій сукні можна додати зимового характеру за допомогою челсі.



Ефектні сукні в стилі бохо / Фото Vogue

Сукня з воланами

Бохо-шик з воланами буде домінувати в гардеробах модниць впродовж всього року. Скористайтеся популярністю цієї естетики й додайте до гардероба мінісукню з рюшами й високою горловиною, яка вдало поєднається з туфлями Мері Джейн чи мюлями на підборах.



Красиві сукні в стилі бохо / Фото Vogue

Окрім суконь, додавайте у свій гардероб ще й довгі спідниці в бохо-стилі, які добре стилізуються з сорочками та блузами. Стиль бохо черпає коріння в богемній культурі XIX століття та стилі хіпі 60-70-х років XX століття. Він наче зітканий з різних культур та народних мотивів – індійських та східних традицій, що додає йому унікальності та еклектичності.