Наймодніші сукні нового сезону: навесні їх будуть носити всі
На календарі ще лише січень, але до весняного сезону залишається вже менше, ніж 2 місяці, тож можна починати думати про речі для теплої пори року. У магазинах зараз розпочалися знижки на попередні колекції, тож певні фасони суконь можна придбати значно дешевше.
У весняному сезоні головну позицію серед трендів буде очолювати комфорт, тож сукні повинні бути функціональними – розслаблені моделі в стилі бохо чи сукні-сорочки, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
Читайте також Який одяг купити у січні: 5 найбажаніших речей
Дизайнери представили чимало ніжних кольорів та білизняного стилю, тож радимо придивитися до найцікавіших суконь майбутнього сезону.
Сукня в білизняному стилі
Сукні-комбінації не втрачають популярності з року в рік. Навесні в моді буде квіткове мереживо та прозорі тканини, які продовжать популярність суконь останніх років.
Красиві сукні на весняний сезон / Фото Vogue
Пудрово-рожевий колір
Цей тон присутній на майже всіх варіаціях суконь. Різноманітні моделі забарвлені в блідий чи насичений рожевий, який ідеально підійде для створення образів у теплий день.
Модні сукні на весняний сезон / Фото Vogue
Сукня в стилі бохо
У 2025 році бохо шик набиратиме величезних обертів. Завдяки тканині шифон плаття виглядатимуть делікатно, плавно, створюючи рух та динамічність. Найбільше бренди представили сукні в білих кольорах.
Красиві сукні на весняний сезон / Фото Vogue
В’язані сукні
Дизайнери вирішили трохи відійти від голих суконь з прозорих тканин й запропонували ажурні моделі, в’язані гачком чи спицями. Саме такі плаття можуть стати вашим улюбленим елементом літнього гардероба.
Стильні сукні на весняний сезон / Фото Vogue
Шкіряні сукні
Сукні зі шкіри завжди знаходять своє місце у весняно-літньому сезоні. Найпопулярнішими вважаються плаття червоного та чорного кольору. Обирайте дизайнери з підкресленою талією чи розрізами.
Красиві сукні на весняний сезон / Фото Vogue
Сукня-сорочка
Вже у новому сезоні сукні-сорочки стануть коротшими й в кращому силуеті. Це будуть такі собі подовжені поло в естетиці tenniscore, але з обтислі, з вираженою талією.